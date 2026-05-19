Žoze Murinjo se posle 13 godina vraća na klupu Reala iz Madrida.

Portugalac bi trebao da pokrene slavni klub koji je već drugu sezonu završio bez osvojenog trofeja.

Žoze Murinjo na klupi Benfike

Murinjo će, kako prenose španski mediji, imati glavnu reč u prelaznom roku.

Trener kome je defanzivna taktika slađa od masti i hleba, naravno, počinje sa obnovom bedema pred svojim golom.

I prvi na listi je hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol. Gvardiol je već tri godine jedan od stubova odbrane Mančeste sitija. Međutim, ove godine ga je povreda omela da upiše više utakmica.

Kako navode mediji, Real i agenti hrvatskog fudbalera su već u pregovorima.

Gvardiol je upisan u notes Murinja pošto može kvalitetno da odigra na najmanje dve pozicije, pozicije štopera i levog beka.

Time bi Murinjo rešio dobar deo problema koji je uočio. Prema navodima, "Posebni" ima jasan plan za pojačanja, a on podrazumeva dva štopera, desnog beka, dvojicu veznih fudbalera i jednog krilnog napadača. On će sa svim igračima lično voditi razgovore.