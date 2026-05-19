Slušaj vest

Fudbaleri Arsenala u pretposlednjem kolu Premijer lige savladali su Barnli sa 1:0.

Kai Haverc je u 37. minutu psotigao jedini pogodak i doveo "Tobdžije" na korak od titule.

Arsenal 2025/26 Foto: Simon Davies / imago sportfotodienst / Profimedia, Marc Aspland / News Licensing / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

 Arsenal je lider sa 82 boda, pet više od Mančester sitija.

Siti večeras igra protiv Burnmauta u okviru 37. kola. Ukoliko "Građani" pobede, pitanje titule će se rešavati u poslednjem kolu. U suprotnom, ako Siti ne pobedi, onda će Arsenal kolo pre kraja osigurati šampionski trofej.

Ne propustiteFudbalSUDIJE: Drugi gol Junajteda u pobedi protiv Foresta trebalo je da bude poništen
profimedia-1096190414.jpg
FudbalKRAJ JEDNE ERE: Mančester siti se priprema za odlazak trenera Gvardiole
fffffffffff.jpg
FudbalHAVERC VODI TOBDŽIJE KA TITULI: Arsenal se mučio sa Barlnijem, ali uspeo da obezbedi važan trijumf
Arsenal
Fudbal"ČEKIĆARIMA" SE SMEŠI ČEMPIONŠIP: Njukasl pogurao Vest Hem ka nižem rangu
Njukasl

00:27
Arsenal Izvor: Printscreen/YouTube