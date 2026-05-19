Slušaj vest

Brazil je dobio vest koju je čekao mesecima - Nejmar se ponovo nalazi na spisku reprezentacije!

Novi selektor "karioka" Karlo Anćeloti odlučio je da pruži šansu najvećoj zvezdi brazilskog fudbala i uvrsti ga među igrače na koje računa za predstojeći Mundijal, što je odmah izazvalo pravu eksploziju reakcija u Brazilu.

Posle brojnih problema sa povredama, duge pauze i turbulencija kroz koje je prolazio prethodnih meseci, mnogi su sumnjali da će Nejmar više ikada biti ozbiljna opcija za nacionalni tim. Međutim, legendarni italijanski stručnjak očigledno veruje da upravo iskusni as može da donese razliku kada bude najvažnije.

Odluka Anćelotija posebno je odjeknula jer je Nejmar prethodnih nedelja bio u centru pažnje zbog svega osim fudbala – od problema sa povredama do bizarnih scena u dresu Santosa i kritika koje su stizale sa svih strana. Ipak, uprkos svemu, selektor Brazila nije želeo da se odrekne čoveka koji je godinama bio simbol reprezentacije.

Karlo Anćeloti Foto: Andre Paes / Alamy / Profimedia

Iskusni stručnjak smatra da njegovo iskustvo, harizma i kvalitet mogu da budu ogromno oružje Brazila na najvećoj sceni.

Brazilci su momentalno krenuli da komentarišu spisak na društvenim mrežama - jedni slave povratak superstara, dok drugi smatraju da selektor previše rizikuje sa igračem koji dugo nije bio u pravom ritmu.

Za samog Nejmara ovo će biti poslednja velika prilika da sa reprezentacijom napadne trofej koji mu nedostaje u karijeri i konačno ispuni san cele nacije.

Kompletan spisak Brazila:

GOLMANI

Alison (Liverpul)

Ederson (Fenerbahče)

Veverton (Gremio)

ODBRANA

Rožer Ibanjez (Al Ahli)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Markinjos (Pari Sen Žermen)

Gabrijel Magaljaeš (Arsenal)

Aleks Sandro (Flamengo)

Vesli (Roma)

Daglas Santos (Zenit)

Leo Pereira (Flamengo)

VEZNI RED

Kazemiro (Mančester junajted)

Bruno Gimarais (Njukasl)

Lukas Paketa (Flamengo)

Fabinjo (Al Itihad)

Danilo S. (Botafogo)

NAPADAČI

Vinisijus Žunior (Real Madrid)

Mateus Kunja (Mančester junajted)

Nejmar (Santos)

Rafinja (Barselona)

Gabrijel Martineli (Arsenal)

Rajan (Bornmut)

Endrik (Lion)

Luis Enrike (Zenit)

Igor Tijago (Brentford)