Ceo Brazil je bukvalno eksplodirao od euforije kada je selektor fudbalske reprezentacije Karlo Anćeloti saopštio da je Nejmar ponovo deo nacionalnog tima i da računa na njega na predstojećem Svetskom prvenstvu.

Italijanski strateg Karlo Anćeloti objavio je konačan spisak od 26 igrača za Mundijal, a najveće ime na listi i ujedno najveće iznenađenje jeste upravo zvezda Santosa, koja se u nacionalni tim vraća posle duže pauze i teškog perioda van reprezentativnog fudbala.

Nejmar nije igrao za "Selesao" još od oktobra 2023. godine, ali je uprkos svemu dobio poverenje stručnog štaba da u 34. godini ponovo bude jedan od lidera Brazila na najvećoj svetskoj sceni.

Reakcija brazilskog asa bila je sve samo ne mirna. U trenutku kada je vest postala zvanična, Nejmar je tokom uključenja uživo na društvenim mrežama potpuno izgubio kontrolu od sreće.

"Tu sam! Tu sam!" – ponavljao je uz osmeh od uha do uha, skačući i slaveći sa prijateljima, dok su se u komentarima nizale poruke euforičnih navijača koji su odmah počeli da sanjaju trofej.

Brazil je u istom trenutku "proključao" – društvene mreže su se usijale, navijači su preplavili ulice velikih gradova, a povratak najveće zvezde generacije dočekan je kao početak nove Mundijal groznice.