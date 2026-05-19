Fudbalski klub Mančester siti priprema se za odlazak trofejnog trenera Pepa Gvardiole u nedelju, posle utakmice protiv Aston Vile, poslednje u Premijer ligi ove sezone

.Izvori "Bi-Bi-Sija"naveli su da se očekuje da će slavni trener napustiti Siti na kraju sezone.

Uprava Sitija je u više navrata podsetila da Gvardiola ima ugovor na još jednu sezonu i da se svi nadaju da će ostati na Etihadu, međutim, članovi stručnog štaba čuli su da će 55-godišnji trener otići.

Izvori su naveli da članovi stručnog štaba očekuju Gvardiolin odlazak posle poslednje utakmice u sezoni, a klub je usmerio pažnju na to kako najbolje da obeleži mandat svog najtrofejnijeg trenera.

Ovog leta, po isteku ugovora, klub će napustiti legendarni igrač i kapiten Bernardo Silva, kao i Džon Stons.

Britanski mediji preneli su da je prvi kandidat za novog trenera bivši trener Čelsija Enco Mareska.

Gvardiola je preuzeo Mančester siti pre 10 godina i osvojio je ukupno 20 trofeja, uključujući šest titula u Premijer ligi i Ligu šampiona.

Ove sezone osvojio je Liga kup i FA kup, a ekipa ima priliku i da osvoji titulu u Premijer ligi, ali mora u utorak da pobedi Bornmut, kako bi zadržala šanse da se u poslednjem kolu bori za titulu.

Novinari su ove sezone često pitali Gvardiolu na konferencijama za medije o njegovom mogućem odlasku. Prošlog petka uoči finala FA kupa upitan je da li bi to mogla biti njegova poslednja poseta Vembliju.

"Nema šanse", rekao je Gvardiola i podsetio da ima ugovor na još godinu dana.

U intervjuu za BBC pre finala FA kupa, na pitanje da li će sledeće sezone biti trener Sitija, odgovorio je: "Da".

"Tu sam, imam ugovor", rekao je tada bivši trener Barselone i Bajerna iz Minhena.

On je u februaru 2016. godine potpisao trogodišnji ugovor sa Sitijem i preuzeo je ekipu na početku sezone 2016/2017.

Iako je do tada prvi put u karijeri, sezonu završio bez trofeja, Siti je počeo dominaciju engleskim fudbalom.

Siti je jedina ekipa koja je osvojila 100 bodova u jednoj sezoni Premijer lige (2017/2018), kada je i postavila rekord po broju golova u jednoj sezoni - 106.

U sezoni 2022/2023 Siti je postao tek drugi engleski klub u istoriji, posle Mančester junajteda u sezoni 1998/1999, koji je osvojio triplu krunu - Premijer ligu, FA kup i Ligu šampiona.

Njegova ekipa je kasnije postala prva koja je osvojila četiri uzastopne titule u Premijer ligi (2023/2024).

Gvardiola je u novembru 2024. godine produžio ugovor na još dve godine, do kraja sezone 2026/2027.

U mančesterski klub došao je posle tri sezone u Bajernu, gde je osvojio tri uzastopne titule u Bundesligi i dva Kupa.

Trenersku karijeru počeo je u Barseloni 2008. godine, kada je napravio jednu od najboljih ekipa u istoriji, osvojivši tri uzastopne titule u Primeri, dve Lige šampiona i dva Kupa kralja, pre nego što je uzeo slobodnu sezonu 2011/2012.

Većinu igračke karijere proveo je u Barseloni, sa kojom je osvojio šest šampionskih titula, dva Kupa kralja i titulu evropskog prvaka u sezoni 1991/1992.

Osvojio je zlatnu olimpijsku medalju 1992. godine u Barseloni sa reprezentacijom Španije, a igračku karijeru završio je 2006. godine.

Beta