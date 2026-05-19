"HTEO SAM DA IGRAM ZA SRBIJU - ALI NIKO ME NIJE ZVAO" Ispovest koja je uzdrmala region: Krunić otkrio zašto je izabrao dres Bosne i Hercegovine!
Fudbaler Crvene zvezde i nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine, Rade Krunić, otkrio je zašto nikada nije zaigrao za našu reprezentaciju.
Krunić je u emisiji "Super indirektno kod Popa i Milana" ponovo je otvorio jednu od najzanimljivijih tema iz svoje karijere i priznao detalje koji do sada nisu bili poznati javnosti – kako je u jednom trenutku bio veoma blizu da zaigra za reprezentaciju Srbije, ali da do tog poziva na kraju nikada nije došlo.
U iskrenom obraćanju, Rade je otkrio kako je izgledao period kada se odlučivalo o njegovoj fudbalskoj budućnosti na reprezentativnom nivou, i šta je na kraju presudilo da obuče dres Bosne i Hercegovine.
Nažalost, sve završilo na obećanjima koja nisu ispunjena.
“Pričalo se tada o Srbiji… Postojala je neka ideja da budem deo te "B" selekcije, gde su igrali momci iz domaće lige i okruženja. Odradio sam dva okupljanja, ali iako su mi obećali, niko me više nije zvao”, ispričao je Krunić, prisećajući se tog perioda svoje karijere.
Kako navodi, u tom trenutku je paralelno stigao i poziv Bosne i Hercegovine, ali tek nakon što se situacija sa Srbijom nije razvijala u željenom pravcu.
"Iskreno, verovatno bih igrao za Srbiju. Naravno osećam se kao Srbin i jesam Srbin. Ali nije bilo konkretnog poziva kada je trebalo da bude", rekao je on bez zadrške.
Krunić ističe da ne smatra da je napravio pogrešan izbor, iako priznaje da je sve moglo da ode u potpuno drugom smeru.
“Ja sam u mladoj reprezentaciji BiH već dva ili tri puta otkazao okupljanje. Možda ću slagati. Na kraju, jednostavno, nisam više imao vremena i odlučio sam se za Bosnu i Hercegovinu. Ne mislim da je to pogrešna odluka jer ipak sam ja iz Bosne i to je normalno”, dodao je vezista.
U međuvremenu, Krunić je izgradio respektabilnu karijeru u Evropi – od Empolija i Milana, sa kojim je osvojio i Seriju A, pa do Fenerbahčea i Crvene zvezde, za koju je nastupa u prethodne dve sezone.
Karijera
Krunić je rođen u Foči 1993. godine, a ponikao je u lokalnom klubu Sutjeska gde je već sa 17 godina postao prvotimac. Usledila je selidba u Srbiju gde je nastupao za Donji Srem iz Pećinaca, kao pozajmljeni igrač Verone. Nakon nastupa za Borac iz Čačka talentovani Krunić preselio se u Italiju i obukao dres Empolija i sa tim klubom osvojio Seriju B, a kasnije je sa ekipom Milana osvojio Seriju A.
Usledila je selidba u Fenerbahče, ali u Turskoj se nije dugo zadržao - 2024. prešao je u Crvenu zvezdu sa kojom je osvojio dve duple krune.