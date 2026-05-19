Bajhler (37) je od 18. februara bio trener Salcburga i za to vreme zabeležio je četiri pobede, tri remija i sedam poraza.

"Nažalost, period u kojem je Danijel Bajhler bio trener nije prošlo onako kako smo se nadali. Znamo da je preuzeo tim u teškoj situaciji i trudio se da preokrene stvari. Na kraju, ni rezultati ni učinak tima nisu ispunili naša očekivanja, zbog čega smo doneli ovakvu odluku. Želimo da u novu sezonu uđemo sa potpuno novim sportskim sektorom, zbog čega smo ovu odluku doneli brzo, ali nakon pažljivog razmatranja i analize. Zahvaljujemo Danijelu Bajhleru i Zlatku Junuzoviću na posvećenosti i želimo im sve najbolje u budućnosti", rekao je sportski direktor Salcburga Markus Man.