Atraktivna influenserka i model Laura „Abla“ Šmit (27), inače devojka fudbalera Danija Olma, šokirala je pratioce pričom o neprijatnosti koju je doživela u avionu.

Ona je u svom podkastu „Pretty Best Strangers“ otkrila da je umalo napravila opšti haos dok je tokom leta pokušavala da montira novi video za Jutjub.

Sve je počelo kada je u jednoj radnji sa polovnom garderobom ostavila kameru na stalku da snima punih 15 minuta dok je ona isprobavala odeću.

- Tog dana sam isprobavala topove. Sve vreme sam se presvlačila, na snimku sam bila potpuno gola - rekla je bila Laura.

Problem je nastao kada je rešila da taj video montira u avionu kako bi uštedela vreme. Tek kada je upalila laptop, shvatila je šta je zapravo uradila.

- Sedela sam tamo i mislila se: "Ne mogu ovo ovde da montiram" - priznala je ona.

Razlog za paniku bio je putnik koji je sedeo odmah do nje i koji je svakog časa mogao da joj pogleda u ekran. Ipak, iako joj je bilo neprijatno i u početku je oklevala, Laura je presekla i rešila da rizikuje.

- Na kraju sam ga ipak izmontirala baš tu. Samo sam mislila: "Nadam se da neće pogledati". A i ako pogleda, biće toliko zbunjen da će brzo skrenuti pogled, jer je na ekranu gola žena koja slučajno izgleda baš kao ja - ispričala je kroz smeh devojka španskog reprezentativca.