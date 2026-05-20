Momak rođen 4. februara 2000. godine ušao je u Čukin „Klub 100“, igrača sa trocifrenim brojem mečeva za belo-crne (ne računajući prijateljske utakmice).

U međuvremenu, Nikčević je protiv Partizana odigrao 103. susret za ekipu sa Banovog brda, pa je logično komentar počeo od te utakmice.

„Treća utakmica protiv Partizana ove sezone i treći put nismo doživeli poraz, što već nešto znači. Crno-bele smatram za sjajnu ekipu, imaju skup odličnih pojedinaca, vrlo talentovanih mladih i kvalitetenih starijih, iskusnijih igrača, nekoliko vrlo dobrih stranaca, sve to predvođeno odličnim stručnjakom na klupi. Imao je naš rival imperativ pobede u trci za drugo mesto, ali smo mi pre početka plej-ofa, iako smo gotovo bili bez takmičarskih ambicija, sebi jasno stavili do znanja da ćemo se u svakom susretu maksimalno boriti“, kazao je Bojica Nikčević, koji je ovoga puta na trenu bio jedan od iskusnijih, pa je želeo da kaže:

„Prelepo je videti sve te momke, od kojih su neki tek debitovali za prvi tim, a već sada su pokazali da zaslužuju šansu. Prošao sam Omladinsku školu Čukaričkog, u njoj se fudbalski afirmisao, pa znam i kakav su tretman imali ti momci i sigurno je da ako budu nastavili sa dobrim i kvalitetnim radom i ako budu imali ispravan odnos prema svakom treningu i utakmici, vrlo brzo će postati standardni prvotimci. Talenta im svakako ne nedostaje, a to su pokazali i u duelu protiv Partizana. Odigrali smo onako kako je trener od nas tražio, uspeli smo da odolimo naleti rivala, na kraju malo je nedostajalo i da stignemo do pobede, u finišu meča šut Pavkova zaustavila je stativa“.

Čukaričkom je do kraja sezone ostalo još gostovanje Železničaru u Pančevu, u petak od 17 časova.

„Čestitaćemo poslednjem rivalu ove sezone na izuzetnim rezultatima koje su ostvarili, poželeti im sreću u Evropi, ali ćemo svakako želeti da pobedom završimo ovu sezonu. Nadam se da će se još neko od saigrača oporaviti za taj susret, zaista smo u poslednje vreme imali ogromnih kadrovskih problema. Očekujem lepu utakmicu, u kojoj će obe ekipe igrati bez pritiska“, kazao je Nikčević.

Na pomen da je mali broj igrača u novijoj istoriji Čukaričkog odigrao 100 ili više utakmica, Nikčević je konstatovao:

„Uvek sam bio u službi kluba, nisam brojao niti birao utakmice, ili pozicije na kojima sam igrao. Čukarički mi je mnogo toga dao i ovo će uvek biti moj klub. Zahvalan sam svim trenerima, od mlađih kategorija, pa do prvog tima, upravi kluba, naravno i saigračima tokom svih ovih sezona. Da nije bilo svih njih, ne bi bilo ni ovolikog broja utakmica za Čukarički. Opet, kad pogledaj sva imena igrača koji imaju toliko mečeva u ovom klubu, zaista je čast biti u njihovom društvu“.

Inače, rekorder po broju zvaničnih utakmica za tim sa Banovog brda u modernoj istoriji kluba je kapiten Marko Docić, koji ima 294 utakmice za Čukarički. Iza njega su Miladin Stevanović sa 191 utakmicom, prate ga Stefan Kovač sa 183, Asmir Kajević sa 173, Dragoljub Srnić sa 169, Igor Matić sa 153, Petar Bojić sa 150, Slobodan Tedić sa 144, Sambu Sisoko sa 139, Stefan Šapić sa 137, Nemanja Tošić sa 123, Slavoljub Srnić sa 121, Filip Stojković i Đorđe Ivanović sa po 119, Nemanja Stevanović sa 117, Ibrahima Endijae sa 115, Darko Puškarić sa 112, Samuel Ovusu sa 110, Miroslav Bogosavac sa 107 i Lukas Pjasentin i Bojica Nikčević sa po 103 utakmice u belo-crnom dresu.