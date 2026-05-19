Selektor srpske fudbalske A reprezentacije Veljko Paunović vratio se u kraj iz kojeg potiče njegova porodica, u mesto gde je njegov otac ostavio dubok i neizbrisiv trag. Kao fudbaler, ali pre svega kao čovek.

Član slavne generacije Partizana koja je 1966. godine igrala finale Kupa šampiona, kao i reprezentacije Jugoslavije koja je dve godine kasnije stigla do finala Evropskog prvenstva u Rimu, Blagoje Paunović ostao je upamćen kao jedno od najpriznatijih imena jugoslovenskog fudbala.

Veljko Paunović u selu Pusto Šilovo sa veteranima FK Jablanica Foto: Fss

Veliki jubilej

U Medveđi i Pustom Šilovu, uz prisustvo porodice, rođaka, prijatelja i brojnih ljudi koji su sa posebnim poštovanjem govorili o legendarnom Paćku, održana je izložba pod nazivom „Od Pustog Šilova do večnosti“. Posebnu simboliku čitavom događaju dala je činjenica da se sećanja na Blagoja Paunovića poklopilo sa velikim jubilejom, 100 godina postojanja FK Jablanica iz Medveđe.

Program je počeo na stadionu, gde su Veljka Paunovića i delegaciju Fudbalskog saveza Srbije dočekali predstavnici kluba, veterani, igrači i brojne zvanice. U atmosferi ponosa i emocija, obeležen je veliki jubilej, uz podsećanje na najvažnije trenutke iz bogate istorije Jablanice.

Veljko Paunović sa dresom FK Jablanica u selu Pusto Šilovo Foto: Fss

Izložba fotografija

Selektor srpskog A tima Veljko Paunović čestitao je domaćinima vek postojanja, a zatim je uručio prigodne poklone. Seniorskom timu, opremu i lopte kao znak podrške klubu i mladim generacijama koje dolaze, a predsedniku kluba Jakši Jankoviću dres Srbije sa brojem 100 i natpisom – FK Jablanica.

Centralni deo programa održan je u Kulturnom centru Medveđa, gde je priređena izložba fotografija i uspomena iz života Blagoja Paunovića. Poseban emotivni pečat izložbi dala je njegova supruga Sofija Paunović, koja je pomogla u izboru fotografija iz porodičnog albuma, otkrivajući i neke do sada manje poznate trenutke iz privatnog života velikog fudbalskog asa.

Veljko Paunović sa decom u mestu Pusto Šilovo Foto: Fss

Veljkov govor

Dok su se na zidovima smenjivale fotografije iz igračkih dana, trenerske karijere, porodičnih trenutaka i neizbežnih odlazaka u prirodu i ribolov, posetioci su imali utisak da pred sobom gledaju priču o jednom vremenu i čoveku koga su svi pamtili po iskrenosti, toplini i neposrednosti.

Sa posebnim emocijama prisutnima se obratio i Veljko Paunović, koji nije krio koliko mu znači poseta Medveđi i Pustom Šilovu.

- Tata je ostavio u meni dubok trag, prevashodno u ljudskom smislu. Dao mi je snagu i podršku kroz čitav fudbalski put. Mene je tretirao kao što je tretirao sve svoje igrače i saradnike. To je njegova veličina i to je nešto što danas pokušavam da prenesem na igrače sa kojima radim. Jedan iskren odnos, baziran na uzajamnom poštovanju i poverenju - rekao je Paunović, kojem su društvo u poseti pravili Nenad Bjeković i Ljubiša Tumbaković.

Nenad Bjeković, Ljubiša Tumbaković i Sofija Paunović Foto: Fss

Vidljive emocije

Govoreći o očevom karakteru, selektor Srbije posebno je istakao njegovu iskrenost i neposrednost.

- Kod njega nije postojala nikakva fasada, nikakva maska. Bio je duhovit, iskren i jedinstven. Ljudi ga pamte po tome kako se odnosio prema njima. Vreme provedeno sa njim bilo je upečatljivo za sve nas koji smo bili u njegovoj blizini. Na slikama koje ste videli tokom ove izložbe, najjači utisak ostavlja taj njegov hobi, mnogo je voleo da peca. Svojim duhom i harizmom, oplemenjivao je sve ljude oko sebe.

Na kraju, uz vidljive emocije, zahvalio se svima koji su učestvovali u organizaciji događaja.

- Ovo je za mene velika čast. Nisam dugo bio u ovim krajevima i osećam koliko je moj otac na ovoj zemlji ostavio radosti. Hvala svima što ste učinili da ovaj dan meni i mojoj porodici ostavi duboko urezano sećanje - objasnio je Veljko Paunović.

Na mladima svet ostaje

Posebnu lepotu čitavom programu dali su najmlađi. Veliki broj dece dočekao je Veljka Paunovića ispred Kulturnog centra, a selektor Srbije strpljivo je razgovarao, fotografisao se i delio poklone mladim sportistima, šaljući snažnu poruku da se prave vrednosti i ljubav prema fudbalu prenose generacijama.

Medveđa je pokazala da uspomene na Blagoja Paunovića žive u svima onima koje je oplemenio svojom dobrotom, karakterom i životom koji je ostavio iza sebe.