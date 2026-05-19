Priča o tome kako je proslavljeni fudbaler Federiko Gati stigao do vrha upravo je onakva kakvom ju je srpski as Dušan Vlahović opisao, zadivljujuća i idealan primer za sve klince koji pikaju fudbal na ulici i sanjaju o najvećim stadionima.

A do pre samo nekoliko godina, i samom Gatiju je sve ovo delovalo svetlosnim godinama daleko.

- Od prvog dana nešto je kliknulo u našem odnosu. Bio sam zadivljen šta je sve prošao i kako je stigao ovde. Njegova priča bi trebalo da bude primer deci, sve je u samom čoveku - ne odustajati, verovavati jer svačiji snovi mogu da se ostvare uz istinski i naporan rad. Gatone je uvek na lopti. Sada me pritiska da pročitam jednu knjigu ("Relentless" Tima Grovera nekadašnjeg trenera Majkla Džordana i Kobija Brajanta). Dobar je momak, ali ne jedini takav u timu. Mi smo sjajan kolektiv i klima u klubu je vrlo pozitivna - rekao je Vlahović o svom saigraču iz zadnje linije.

Gati je rođen u Rivoliju, pa je prve korake napravio u Torinu. Njegovi najbliži su maštali da će zaigrati za „bikove“, ali kako je odrastao, delovalo je da će Federiko hleb zarađivati na gradilištu.

Kada je počeo da radi kao zidar, karijera u Seriji A delovala je kao nemoguća misija, ali on nije odustajao. Preko dana je zidao, radio kao stolar ili prodavao na pijaci, a uveče bi nekako nalazio snagu da igra fudbal na blatnjavim terenima u rodnom kraju.

Pre samo pet godina, uz stalan posao, Gati je igrao petu ligu za Verbaniju. Dve godine kasnije stigao je prvi ozbiljniji poziv i prelazak u Pro Patriju, člana Serije C, što mu je bila odskočna daska za dalje.

Posle sjajne sezone u Seriji C, gde je bio jedan od najboljih štopera lige, prešao je u Frozinone za 150.000 evra. Tamo je odigrao toliko dobro da ga je već u leto 2022. godine kupio Juventus za 5,5 miliona evra.

Čelnici „Stare dame“ su ga ostavili na pozajmici u Frozinoneu do kraja te sezone, nakon čega se vratio u rodni Torino. Zanimljivo je da je poziv u reprezentaciju Italije dobio pre nego što je uopšte debitovao za Juve, a za „Azure“ je prvi meč odigrao protiv Engleske u Vulverhemptonu (0:0).

Tokom prve polusezone u Juventusu šansu je dobijao povremeno, ali se u drugom delu potpuno ustalio u postavi i danas je nezamenljiv u odbrani najtrofejnijeg italijanskog kluba.

Otac Federika Gatija, Ludoviko, otkrio je da je njegov sin inspiraciju pronalazio u najboljem teniseru sveta, Novaku Đokoviću, kao sinonimu za rođenog pobednika. Kako je istakao, Federika je oduvek fascinirala ta glad za uspesima koju srpski as neprestano pokazuje na terenu, bez obzira na godine i sve što je postigao.

- Divi se Đokovićevoj gladi za pobedama. On je njegova inspiracija. Posebno što se nikada ne zadovoljava pobedama - rekao je Ludoviko.

Potom se osvrnuo na trnovit put koji je Federiko prešao kako bi stigao do elite i dresa reprezentacije. Između ostalog, morao je da radi na pijaci, zida i bavi se proizvodnjom stakla.

- Radio je, igrao i spavao, ništa drugo. Nikada se nije opuštao. Stalno se borio sam sa sobom. Znao je da mora da promeni svoj život, divim mu se, uspeo je u tome. Letos ga je želelo nekoliko klubova iz Engleske, uvek sam mislio da mu Premijer liga odgovara. Ali, moj sin je odlučio drugačije. Uvek je želeo samo Juventus - kazao je njegov otac.