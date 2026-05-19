Objava konačnog spiska brazilske reprezentacije za Svetsko prvenstvo, koji je predstavio selektor Karlo Anćeloti, pretvorila se u pravi televizijski spektakl koji je pratio ceo Brazil.

Dok su se širom zemlje smenjivali osmesi, suze i euforija, jedna priča posebno je pogodila – ona o napadaču Čelsija, Žoau Pedru.

Sve je počelo kao prava fudbalska svečanost: konferencija koja je trajala skoro sat vremena, uz specijalni program i veliko iščekivanje imena koja će putovati na Mundijal. Kada je Anćeloti izgovorio ime Nejmara, Brazil je eksplodirao od radosti, a scene slavlja stigle su iz svih krajeva zemlje.

Ipak, dok su jedni slavili, u domu Žoaa Pedra zavladao je muk.

U Ribeirao Pretu, njegovom rodnom gradu, porodica i prijatelji okupili su se pred televizorom u uverenju da će čuti njegovo ime među 26 izabranih. Međutim, kako su se imena nizala, a njega nije bilo – atmosfera se pretvorila u šok, nevericu i tišinu koja je bolela više od bilo kakve reči.

Žoao Pedro, koji iza sebe ima odličnu sezonu u Čelsiju i status jednog od najefikasnijih napadača u Evropi, ostao je bez poziva, iako su mnogi očekivali da će upravo on biti jedan od ključnih aduta Brazila na Mundijalu.

Žoao Pedro Foto: MatchDay Images Limited / Alamy / Profimedia

Porodica i prijatelji, koji su se nadali velikom slavlju, ostali su zatečeni, a emocije nisu krili ni njegovi bliski ljudi iz detinjstva.

"Teško nam je, svi smo verovali da će biti deo tima. Ovo mu je bio san", rekao je jedan od njegovih prijatelja, dok su drugi isticali da je po formi zaslužio mesto u nacionalnom timu.

Statistika dodatno pojačava razočaranje - Žoao Pedro je sezonu završio sa 20 golova i šest asistencija, a samo je Erling Haland, ako se ne računaju jedanaesterci, bio efikasniji od njega u Premijer ligi.

Ni sam Anćeloti nije bežao od odgovornosti za odluku. Kako je kasnije priznao, izbor nije bio lak.

"Žao nam je Žoaa Pedra. Imao je sezonu za respekt i verovatno je zaslužio poziv, ali morali smo da donesemo odluku", poručio je selektor Brazila.

Dok Brazil slavi povratak najvećih zvezda, u Čelsiju i porodici mladog napadača ostaje gorak ukus – i veliko pitanje kako je ostao bez najveće scene svetskog fudbala.