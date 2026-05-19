JUVENTUS KAZNIO DUŠANA VLAHOVIĆA! Debakl, nervoza i sukob lidera pred očima svih! Klub odmah reagovao! (VIDEO)
Juventus je u nedelju doživeo težak poraz na svom stadionu od Fiorentine (0:2) i tako šanse za plasman u Ligu šampiona sveo na minimum.
Veče koje su navijači želeli da zaborave obeležila je nervoza na terenu, loš rezultat i potpuno pucanje živaca u redovima torinskog velikana.
Prema pisanju italijanske "Gazete delo sport", u centru pažnje našli su se Dušan Vlahović i Manuel Lokateli, koji su tokom utakmice ušli u žustru raspravu na terenu. Situacija je u jednom trenutku eskalirala do te mere da je morala da privuče pažnju i stručnog štaba.
Kako se navodi, uprava Juventusa nije ostala nema na ceo incident. Klub je, uz podršku sportskog sektora na čelu sa Lućanom Spaletijem, odlučio da reaguje i pošalje jasnu poruku unutar svlačionice.
Dvojica igrača biće disciplinski sankcionisana i moraće da plate novčanu kaznu zbog nesportskog ponašanja, čime Juventus želi da uvede red uoči završnice sezone i ključnog meča protiv Torina.
U klubu smatraju da i Lokateli kao kapiten i Vlahović kao jedan od lidera ekipe moraju da budu primer ostalima, kako na terenu tako i van njega. Takav standard, kako se ističe, posebno dolazi do izražaja u momentima kada je tim pod pritiskom i kada su bodovi presudni.
Juventus je porazom dodatno zakomplikovao situaciju na tabeli, a tenzije iz svlačionice sada su postale još jedna tema koja brine navijače “Stare dame”.
Podsetimo, Juve trenutno zauzima šesto mesto na tabeli sa 68 osvojenih bodova. Na petoj poziciji nalazi se Komo sa istim brojem bodova. Na trećoj i četvrtoj poziciji nalaze se Milan i Roma sa po 70 osvojenih bodova.