Juventus je u nedelju doživeo težak poraz na svom stadionu od Fiorentine (0:2) i tako šanse za plasman u Ligu šampiona sveo na minimum.

Veče koje su navijači želeli da zaborave obeležila je nervoza na terenu, loš rezultat i potpuno pucanje živaca u redovima torinskog velikana.

Prema pisanju italijanske "Gazete delo sport", u centru pažnje našli su se Dušan Vlahović i Manuel Lokateli, koji su tokom utakmice ušli u žustru raspravu na terenu. Situacija je u jednom trenutku eskalirala do te mere da je morala da privuče pažnju i stručnog štaba.

Kako se navodi, uprava Juventusa nije ostala nema na ceo incident. Klub je, uz podršku sportskog sektora na čelu sa Lućanom Spaletijem, odlučio da reaguje i pošalje jasnu poruku unutar svlačionice.

Dvojica igrača biće disciplinski sankcionisana i moraće da plate novčanu kaznu zbog nesportskog ponašanja, čime Juventus želi da uvede red uoči završnice sezone i ključnog meča protiv Torina.

U klubu smatraju da i Lokateli kao kapiten i Vlahović kao jedan od lidera ekipe moraju da budu primer ostalima, kako na terenu tako i van njega. Takav standard, kako se ističe, posebno dolazi do izražaja u momentima kada je tim pod pritiskom i kada su bodovi presudni.

Juventus je porazom dodatno zakomplikovao situaciju na tabeli, a tenzije iz svlačionice sada su postale još jedna tema koja brine navijače “Stare dame”.

Dušan Vlahović u dresu Juventusa

Podsetimo, Juve trenutno zauzima šesto mesto na tabeli sa 68 osvojenih bodova. Na petoj poziciji nalazi se Komo sa istim brojem bodova. Na trećoj i četvrtoj poziciji nalaze se Milan i Roma sa po 70 osvojenih bodova.