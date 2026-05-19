OFK Beograd privodi odličnu sezonu kraju u Superligi, u kojoj je afirmisao veliki broj mladih srpskih igrača.

Jedan od onih koji je skrenuo pažnju javnosti, a samim tim i skauta inostranih klubova jeste Aleksa Cvetković, mladi defanzivni vezni.

Aleksa Cvetković u dresu OFK Beograda na meču protiv Partizana u Humskoj Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Evropski velikan u ofanzivi

Prema saznanjima Kurira Aleksa Cvetković ozbiljno je praćen od strane Standarda iz Liježa. Nekadašnji belgijski velikan želi mladog fudbalera koji ima 21 godinu i koji je jedan od najboljih igrača Superlige na poziciji defanzivnog veznog. Pregovori između dva kluba su u toku, a prema informacijama kojima raspolažemo uprava OFK Beograda traži 2.500.000 evra za momka poniklog u omladinskoj školi Crvene zvezde.

Ukoliko dođe do transfera između OFK Beograda i Standarda, mladi Aleksa Cvetković dobio bi priliku da se afirmiše u prvenstvu Belgije, gde bi dobio priliku da igra. To znači da bi mogao i ozbiljno da napreduje, a uprava Standarda želi da se u narednoj sezoni posle nekoliko godina apstinencije ponovo uključi u borbu za vrh tabele i izlazak na evropsku scenu.

Bio na spisku Veljka Paunovića

Dobre igre u OFK Beogradu nisu prošle nezapaženo, video je to selektor Veljko Paunović, pa je Aleksa Cvetković boravio u Staroj Pazovi na okupljanju selektiranih igrača iz Superlige u martu. Jedan je od fizički najspremnijih fudbalera u domaćem prvenstvu. Statistika kaže da u gotovo svakom meču pretrči 11 kilometara.

U celoj priči vezano za transfer Alekse Cvetkovića dobar profit imala bi i Crvena zvezda, kao klub čiju je omladinsku školu prošao mladi fudbaler. Prema ranijem dogovoru uprava OFK Beograda i Crvene zvezde, klub sa Marakane bi imao pravo na 50 odsto obeštećenja, što znači da bi prihodovao 1.250.000 evra. Ranije su po ovoj matrici OFK Beograd i Crvena zvezda delili zaradu na prodaji igrača kao što su - Aleksandar Knežević, Aleksandar Đermanović, Ričard Odada, Aleksandar Kahvić...

Aleksa Cvetković slavi gol protiv Partizana u plej-ofu Superlige Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Standard čeka titulu od 2009.

Aleksa Cvetković rođen je 13. maja 2005. u Leskovcu. Iz kadeta niškog Radničkog došao je u Crvenu zvezdu, sa kojom je igrao omladinsku UEFA Ligu šampiona. U seniorskom fudbalu kalio se u Grafičaru i OFK Beogradu, gde je stekao punu afirmaciju i profilisao se u modernog "box-to-box" vezistu sa odličnim pregledom igre, taktičkom zrelošću i sjajnim fizičkim predispozicijama za svoje godine.

Standard iz Liježa trenutno je u najboljoj pregovaračkoj poziciji sa čelnicima OFK Beograda, a ranije su interes za Aleksu Cvetkovića pokazivali italijanski timovi Torino i Verona, kao i francuski Strazbur.

Standard je jedan od najuspešnijih klubova u Belgiji, ukupno je osvojio deset titula šampiona, osam puta bio pobednik kupa, a u sezoni 1981/82. stigao je do finala Kupa pobednika kupova, gde je poražen od Barselone rezultatom 1:2. Poslednji put prvaci Belgije bili su u sezoni 2008/2009.