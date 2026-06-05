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Šime Poduje je jedna od najznačajnijih ličnosti u istoriji splitskog Hajduka.

Bio je fudbaler, pravnik, sportski funkcioner i čovek koji je u najmračnijim danima Drugog svetskog rata spasio legendarni splitski klub od nestanka.

Legenda kluba

Rođen je 19. maja 1905. godine na ostrvu Vis. Fudbalsku karijeru je započeo 1922. godine u Hajduku za koji je do 1931. godine odigrao 226 utakmica i postigao 87 golova. Igrao je na poziciji desnog krila i bio je član zlatne generacije koja je Hajduku donela prve dve titule prvaka Jugoslavije 1927. i 1929. godine.

Tri puta je igrao za reprezentaciju Kraljevine Jugoslavije.

Foto: Hajduk.hr

Nakon završetka igračke karijere je završio pravo, otvorio advokatsku kancelariju u Splitu i ostao duboko vezan za Hajduk kao funkcioner.

Obnova Hajduka

Najveći doprinos Šime Poduje je dao tokom Drugog svetskog rata.

Kada su italijanski fašisti 1941. godine zabranili Hajduk jer klub nije hteo da se "italijanizuje" i da igra u italijanskoj ligi, Poduje nije sedeo skrštenih ruku.

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Kako prenosi portal "Index" početkom aprila 1944. godine, na poziv Narodnooslobodilačkog odbora, dr. Šime Poduje je postao glavni organizator akcije i za samo 28 dana uspeo je da okupi 14 fudbalera koje je, uz pomoć simpatizera, tajno prebacio brodovima iz okupiranog Splita na partizansku teritoriju, odnosno na ostrvo Vis.

Na Visu je, 7. maja 1944. godine, zvanično obnovljen HŠK Hajduk. Poduje je izabran za počasnog predsednika kluba i člana uprave Hajduka. Klub je tada postao deo antifašističkog pokreta (Hajduk NOVJ) i kasnije igrao utakmice protiv savezničkih timova, šireći slavu jugoslovenskog otpora širom sveta.

Umro dok je gledao utakmicu

Šime Poduje je preminuo 31. oktobra 1966. godine u Splitu, u 61. godini. Doživeo je srčani udar dok je sedeo ispred televizora i gledao sportski pregled i to tačno u trenutku kada se na ekranu prikazivala reportaža sa utakmice Hajduk - Čelik.

Sahranjen je na splitskom groblju Lovrinac.

Danas se Šime Poduje u Splitu pamti kao čovek koji nije samo igrao za Hajduk, već ga je u najtežim vremenima spasio od fašističke zabrane i vratio u život. Njegova hrabra akcija 1944. omogućila je da Hajduk ne samo preživi rat, već i postane simbol otpora i dalmatinskog ponosa.

U novije vreme objavljena je i njegova opširna biografska knjiga "Šime Poduje - Višanin koji je život posvetio Hajduku".

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