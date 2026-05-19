Kako je objavio Bi Bi Si (BBC), Gvardiola će napustiti klub nakon poslednje utakmice sezone protiv Aston Vile na stadionu Etihad, čime će biti okončana jedna od najuspešnijih era u istoriji Mančester sitija.

Uprava engleskog šampiona već više od šest meseci priprema teren za odlazak trofejnog španskog trenera, a pregovori sa Mareskom navodno su u poodmakloj fazi. Italijan je izrazio želju da preuzme ekipu, a njegovo imenovanje očekuje se uskoro.

Mareska iza sebe ima uspešnu sezonu na klupi Čelsija, sa kojim je osvojio Svetsko klupsko prvenstvo i Ligu konferencija, uz plasman u Ligu šampiona.

Pre dolaska u Čelsi, Mareska je radio upravo u Mančester sitiju, gde je bio jedan od najbližih saradnika Gvardiole tokom istorijske sezone 2022/23, kada je klub osvojio triplu krunu. Takođe je imao važnu ulogu u omladinskom pogonu Sitija.

Nakon toga preuzeo je Lester i odmah ga vratio u Premijer ligu, pre nego što je prošlog leta stigao na Stamford Bridž.

Gvardiola je ranije javno pohvalio svog potencijalnog naslednika.

"Jedan od najboljih trenera na svetu, Enco Mareska. Veoma ga dobro poznajem, ali mislim da posao koji je uradio u Čelsiju nije dovoljno cenjen. Osvojiti Svetsko klupsko prvenstvo, Ligu konferencija i izboriti plasman u Ligu šampiona sa tako mladim timom u ovako zahtevnoj ligi, to je izuzetno", rekao je Gvardiola.