Fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović je iznenadio voditeljku.
"OKEJ, OVO NISAM OČEKIVALA!" Voditeljka pitala Marka Arnautovića o Beogradu, pa se šokirala kad je čula odgovor
Marko Arnautović je nedavno odgovarao na "ili-ili" pitanja, a na snimku koji je objavljen na portalu "Weekend.at" može da se čuje reakcija devojke koja je vodila razgovor nakon što je dobila odgovor na pitanje "Beograd, ili Florisdorf?".
Arnautović je malo razmišljao, a onda prednost dao Florisdorfu, mestu u severnom okrugu beča u kojem je Arnautović rođen.
"Okej, ovo nisam očekivala", poručila je voditeljka.
Marko Arnautović u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport
Inače, Arnautović je dao prednost ćevapima u odnosu na šnicli, pivu u odnosu na džin, kao i opuštajućem odmoru u odnosu na "parti" odmor.
Pogledajte kako je to izgledalo:
