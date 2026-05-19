OGROMNO IZNENAĐENJE NA SPISKU ZA SVETSKO PRVENSTVO! Veliki povratak fudbalera koji četiri godine nije igrao za reprezentaciju
Najveće iznenađenje predstavlja povratak napadača Rosa Stjuarta posle gotovo četiri godine odsustva iz nacionalnog tima.
Napadač Sautemptona poslednji put je igrao za reprezentaciju još 2022. godine i od tada nije bio deo selekcije Škotske. Ove sezone je postigao 11 golova na 33 utakmice, uključujući i pogodak u polufinalu plej-ofa Čempionšipa protiv Midlzbroa.
Škotska će na Svetskom prvenstvu igrati u Grupi C zajedno sa Haitijem, Marokom i Brazilom. Prvi meč protiv Haitija je na programu 14. juna, potom sledi duel sa Marokom 19. juna, dok će grupnu fazu završiti utakmicom protiv Brazila 24. juna.
Pre početka Mundijala, izabranici Stiva Klarka odigraće prijateljske utakmice protiv Kurasaa 30. maja i Bolivije 6. juna.
Spisak Škotske za Svetsko prvenstvo:
Golmani: Krejg Gordon (Harts), Angus Gan (Notingem Forest), Lijam Keli (Rendžers)
Odbrana: Grant Henli (Hibernijan), Džek Hendri (Al Etifak), Aron Hiki (Brentford), Dominik Hajam (Reksam), Skot Mekena (Dinamo Zagreb), Nejtan Paterson (Everton), Entoni Ralston (Seltik), Endi Robertson (Liverpul), Džon Sutar (Rendžers), Kiran Tirni (Seltik)
Vezni red: Rajan Kristi (Bornmut), Findlej Kertis (Rendžers), Luis Ferguson (Bolonja), Ben Genon-Douk (Bornmut), Bili Gilmor (Napoli), Džon Mekgin (Aston Vila), Keni Meklin (Norič siti), Skot Mektomini (Napoli)
Napad: Če Adams (Torino), Lindon Dajks (Birmingem siti), Džordž Hirst (Ipsvič), Lorens Šenkland (Harts), Ros Stjuart (Sautempton).
