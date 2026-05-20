Miroslav Tanjga postao je trener FK Vojvodina u martu 2025, a sada godinu dana posle sa ekipom je ostvario jedan od najboljih rezultata u istoriji kluba.

FK Vojvodina privodi sezonu kraju sa ostvarenim ciljevima zakazanim pred početak prvenstva. Novosađani će biti drugi u srpskoj Superligi što će im doneti plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope i mogućnost da se domognu grupne faze UEFA takmičenja, samim tim i dobre zarade.

Turbulentna sezona

Nije Vojvodina laka sredina za rad, to će reći svako ko iole poznaje fudbalske prilike u klubu. Mnogo je tu suprotstavljenih struja, previše interesa, da ne kažemo podela. Nekako je Miroslav Tanjga uspeo da sve izbalansira Vojvodinin fudbalski brod uvede u mirnu luku.

- Sezona koju privodimo kraju sigurno je jedna od najuspešnijih u poslednjih nekoliko decenija. Plan je bio da se domognemo Evrope, da stignemo do kvalifikacija za Ligu Evrope ili Ligu konferencije. Sa takvim ambicijama smo ušli u prvenstvo. A, valja se setiti da smo sezonu počeli bez dotad standardnih igrača Lazara Romanića, Seida Koraća, Andrije Radulovića i Jusufa Bamidelea, da smo ove zime ostali bez nosilaca igre poput Kolinsa Sičendžea i Stefana Bukinca, ako i još nekih igrača - počeo je razgovor za Kurir Miroslav Tanjga i dodao:

Dogovor kuću gradi - Miroslav Tanjga i fudbaleri Vojvodine Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Uzeli meru Zvezdi i Partizanu



- Ali, uspeli smo da napunimo klupsku kasu. Igrali smo dobro tokom sezone... Iskoristili smo šansu da budemo drugi. U sezoni smo oborili mnoge rekorde, dobili 11 utakmica na strani kao nikada u istoriji, osvojili smo 73 boda dosad, što je istorijski maksimum kluba...

Skor protiv Crvene zvezde i Partizana impresivan je ove sezone.

- Pozitivan za Vojvodinu! Dve pobede protiv Zvezda dve dobijene, jedan remi u Kupu i jedan poraz u prvenstvu. Partizan jedna pobeda, nerešeno i poraz. Prve tri ekipe su se isprofilisale u prvenstvu, videlo se da kvalitetom odskaču od ostatka. Mi bežimo četvrtoj ekipi 15 bodova! I to nešto znači i pokazuje. Zadovoljan sam prvenstvom, jer je bilo znatno interesantnije nego ranije, uz to i regularnije. Pa, setite se finala kupa, koliko je to bila kvalitetna, neizvesna i dobra utakmica, onda borba za drugo mesto koja je trajala nekoliko kola, pa, borba za opstanak koja još nije rešena...

Tuga i žal za peharom kupa

Finale Kupa Srbije u Loznici bilo je za anale, jedno nezaboravno veče i velika tuga za navijače Vojvodine.

- Žal je veliki, nema spora. Imali smo kup u svojim rukama posle vođstva od 2:0, izgurali produžetke, a onda su došli penali... Moramo priznati na kraju da je Crvena zvezda kvalitetniji tim, i oni su taj kvalitet pokazali. Mi nismo imali taj poslednji udarac da zadamo protivniku... U regularnom delu i produžecima došla je o izražaja Zvezdina duža klupa i roster. Imaju budžet od 100 miliona evra i to se mora dokazati na terenu. Jednostavno je to tako. Imali smo svoju šansu i igrali značajnu ulogu... Zato sam ponosan na svoje igrače i stručni štab, koji je za mene najbolji u ligi. Bili smo jedan tim i jedna duša, baš mi je krivo što nismo trofej doneli u Novi Sad.

Vojvodina svake godine afirmiše veliki broj mladih igrača.

- To je uvek bila politika kluba i tako će biti. Ponosan sam na ono što su pokazali Siniša Tanjga, Petar Sukačev, Milan Kolarević, Marko Veličković, Marko Mladenović... Stefan Bukinac koji je otišao u Jang Bojs. Skrenuli su ti momci pažnju na sebe. Izneli su mladi veliki deo sezone. I ove sezone videćemo šta ima u našoj omladinskoj školi, uzeti one najbolje, povesti na pripreme, dati im šansu, pa neka se pokažu.

Siniša i Miroslav Tanjga pred utakmicu Vojvodine i Javora Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Vojvodina raste kao klub

Novosadski klub čeka izlazak u Evropu, kvalifikacije za Ligu Evrope, a ako se tu posustane onda i u Ligi konferencije.

- Činjenica je da još ne znamo ko će nas napustiti, ali je svima u klubu jasno da moramo da se pojačamo za Evropu! Reper nam je utakmica sa Zvezdom koja je bila evropska. Mi smo u tom meču posustali, što znači da moramo da se poboljšamo. Zvezda je evropska ekipa, mi možemo da se nosimo sa njom, ali da bismo bili konkurtentni, moramo ojačati igrački kadar.

- Da se ne brukamo u kvalifikacijama! Videćemo kako ćemo proći u prelaznom roku, ali koliko para, toliko muzike! Mi rastemo kao klub svakog dana i organizacioni i igrački, ali neke stvari ne idu preko noći. To sam rekao i prošle godine, kada sam preuzeo ekipu. Moramo biti strpljivi.

Klupska reputacija ne sme da bude dovedena u UEFA takmičenjima - Miroslav Tanjga Foto: Nemanja Nikolić

Rivali, da se smrzneš

Kvalifikacije za Ligu Evrope neće biti lake, u prvom kolu neki od mogućih rivala su Ferencvaroš, Karabag, Šerif, Dinamo Kijev, Hajduk Split, CSKA Sofija...

- U Ligi Evrope nema lošeg protivnika. Zato je bitno da imamo jak tim, koji će biti konkurentan. Ne želim da idemo tamo i ispadnemo smešni. Zbog toga je bitno da sve uradimo na vreme. Da li ćemo uspeti zbog kratkog vremena, ne znam.

Na kraju, pitali smo Miroslava Tanjgu, hoće li imati vremena da obiđe rodni kraj u Zapadnom Sremu i postojbinu predaka u Dalmaciji.

- U Jankovce ću ići. Često sam tamo, to je samo 90 kilometara od Novog Sada. Planiram da idem u Knin, da obiđem rodbinu. Naći ću vremena - završio je Miroslav Tanjga.