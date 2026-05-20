FK Vojvodina uspeo je da obezbedi izlazak u UEFA takmičenja za sledeću sezonu.

Osvajanjem drugog mesta u srpskoj Superligi Vojvodina je omogućila sebi kvalifikacije u Ligi Evrope, a ukoliko tu ne uspe da se domogne grupne faze, takmičenje će nastaviti u kvalifikacijama za Ligu konferencije.

Sprema ekipu za evropsko leto - Miroslav Tanjga Foto: Nemanja Nikolić

Tadić bi zatresao Novi Sad

Poslednjih dana iz Novog Sada dolaze informacije da u klubu ozbiljno razmišljaju o Dušanu Tadiću, Nikoli Čumiću, Dejanu Zukiću... Igračima koji su nekada nosili dres Vojvodine.

Miroslav Tanjga, trener novosadskog kluba, bez garda je govorio za Kurir o nadolazećem prelaznom roku, koji će biti itekako buran u Srpskoj Atini.

Poseban fokus je na Dušanu Tadiću, čoveku koji je ponikao u omladinskoj školi Vojvodine, afirmisao se u Novom Sadu i posle igranja za Groningen, Tvente, Sautempton, Ajaks i Fenerbahče otišao u Al Vahdu u Ujedinjenje Arapske Emirate. Ujedno je i rekorder po broju utakmica za Srbiju, ukupno 111. Prošlog leta odbio je unosnu ponudu Crvene zvezde.

- Verujte mi, ništa konkretno nisam čuo. Ima dosta priča, ali šta je od toga istina? Mogu reći da su to više medijska nagađanja. Dušan Tadić, koliko znam ima ugovor u Emiratima. Ali, hajde da sačekamo - bio je tajnovit Miroslav Tanjga.

Dušan Tadić - Fenerbahče Foto: Mustafa Ciftci / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Ahmet Okatali / AFP / Profimedia

Radonjića mami inostranstvo, ali...

Nemanja Radonjić je igrač koji se u ranijem periodu takođe povezivao sa dolaskom u Vojvodinu. Ovog leta mu ističe ugovor sa Crvenom zvezdom, slobodan je u izboru sredine. Iako je realnije da karijeru nastavi u Americi, Saudijskoj Arabiji ili Ujedinjenim Arapskim Emiratima, nije tajna da je visoko kotiran na listi želja čelnika Vojvodine.

- Ja nisam pričao sa njim! A, koliko znam, nije bilo konkretnih razgovora. Sve je to u nekoj sferi nagađanja. Da se nešto radilo to bih znao... Niti je on izrazio želju da dođe u Novi Sad. Ali, da je odličan igrač jeste! Ne znam da li mi kao klub možemo da ga priuštimo, jer njegova primanja nisu mala. Klasa je Radonjić! Kvalitetan igrač!

Hoće li Beograd zameniti Novim Sadom - Nemanja Radonjić na klupi Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Sezona počinje 9. jula

Početak naredne sezone biće ključan za Vojvodinu, barem što se tiče Evrope.

- Kao prvo, problem su termini, koji su zgusnuti. Mi 9. jula imamo prvu utakmicu u kvalifikacijama za Lige Evrope! To znači da će igrači imati samo dve nedelje odmora. To je premalo i prekratko. Prema zdravstvenim istraživanjima minimum je da oporavak od sezone traje tri nedelje - kazao je Miroslav Tanjga i nastavio:

- Ali, šta je tu je, kalendar je takav i treba mu se prilagoditi. Pripreme ćemo prvi deo da odradimo na Zlatiboru, drugi u Austriji. Sedam dana pred prvu utakmicu u Evropi vraćamo se u Novi Sad. Kratak je to period i to je najveći problem.