Slušaj vest

Iako ovaj tim nije uspeo da izbori opstanak u turskoj Superligi, čelni ljudi veruju nekadašnjem treneru Partizana.

Stanojević je Karagumruk preuzeo u januaru 2026. godine, a od njegovog dolaska ekipa je osvojila 21, od ukupno 30 bodova u sezoni.

"Naš klub je napravio važan korak ka cilju koji imamo, pošto je obnovio ugovor sa glavnim trenerom Aleksandrom Stanojevićem za sezonu 2026/2027. Želimo da ovaj novi ugovor bude uspešan po pitanju našeg kluba, a treneru želimo mnogo uspeha", saopštili su iz kluba.

Aleksandar Stanojević Foto: © Srdjan Stevanovic/© Srdjan Stevanovic, screenshot The Sun, Starsport

Kragumruk je sezonu završio na poslednjem mestu, uprkos tome što je u poslednje četiri utakmice bio neporažen, uz osvojenih 10 bodova.

Ne propustiteFudbalBEZ KONKURENCIJE! Radomir Koković najbolji trener Super lige!
Radomir Koković, trener Železničara
FudbalŠUŠKA SE... POZNAT JE GVARDIOLIN NASLEDNIK NA KLUPI SITIJA! Spominje se jedno ime, cela Premijer liga bruji o ovome!
Pep Gvardiola
FudbalNEVEROVATNO STANJE FUDBALSKOG TERENA U TOKU UTAKMICE! Pogledajte u kojim uslovima su igrali fudbaleri evropskog velikana
Herenven - Ajaks
FudbalBOMBA! EVROPSKI VELIKAN ŽELI IGRAČA OFK BEOGRADA I ZVEZDINO DETE: Sprema se ozbiljan transfer, na stolu je veliki novac!
Aleksa Cvetković

Bonus video:

00:10
Stanojević reakcija  Izvor: Arenasport/printscreen