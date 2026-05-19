Da li znaš sve o fudbalu? Otkrij istoriju svetskih prvenstava i proveri svoje fudbalsko znanje.
Kviz
Fudbal
ZNAŠ SVE O FUDBALU? Hajde da te vidimo! Čeka te devet zanimljivih pitanja...
1 / 9
Koja je jedina reprezentacija koja je ispala sa Mundijala neporažena?
Kolumbija
Slovačka
Novi Zeland
Japan
2 / 9
Kolika je najveća poseta na meču Mundijala? (zvaničan podatak)
150.450 gledalaca
173.850 gledalaca
132.150 gledalaca
101.000 gledalaca
3 / 9
Najstariji fudbaler koji je nastupio na Mundijalu imao je...?
46,5 godina
44 godine
49,5 godina
47 godina
4 / 9
Koji je najbolji plasman Jugoslavije na SP u fudbalu?
3. mesto
5. mesto
4. mesto
7. mesto
5 / 9
Kada je poslednji put primenjeno pravilo "zlatnog gola" na Mundijalima za muškarce?
2002. godine
2006. godine
1998. godine
2010. godine
6 / 9
Ko je postigao pobedonosni gol za Srbiju protiv Nemačke na SP 2010. godine?
Miloš Krasić
Nikola Žigić
Marko Pantelić
Milan Jovanović
7 / 9
Najmanja poseta na jednoj utakmici Mundijala zabeležena je 1930. godine. Koliko ljudi je pratilo meč Rumunija - Čile?
50
300
2500
5000
8 / 9
Koliko sekundi je bilo potrebno Hakanu Šukuru da postigne najbrži gol na SP?
10,8 sekundi
7 sekundi
5,5 sekundi
15 sekundi
9 / 9
Cena najskuplje ulaznice za finale SP 2026. godine iznosi...
13.000 dolara
23.000 dolara
33.000 dolara
43.000 dolara
