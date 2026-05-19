Koja je jedina reprezentacija koja je ispala sa Mundijala neporažena?

Kolumbija
Slovačka
Novi Zeland
Japan
Kolika je najveća poseta na meču Mundijala? (zvaničan podatak)

150.450 gledalaca
173.850 gledalaca
132.150 gledalaca
101.000 gledalaca
Najstariji fudbaler koji je nastupio na Mundijalu imao je...?

46,5 godina
44 godine
49,5 godina
47 godina
Koji je najbolji plasman Jugoslavije na SP u fudbalu?

3. mesto
5. mesto
4. mesto
7. mesto
Kada je poslednji put primenjeno pravilo "zlatnog gola" na Mundijalima za muškarce?

2002. godine
2006. godine
1998. godine
2010. godine
Ko je postigao pobedonosni gol za Srbiju protiv Nemačke na SP 2010. godine?

Miloš Krasić
Nikola Žigić
Marko Pantelić
Milan Jovanović
Najmanja poseta na jednoj utakmici Mundijala zabeležena je 1930. godine. Koliko ljudi je pratilo meč Rumunija - Čile?

50
300
2500
5000
Koliko sekundi je bilo potrebno Hakanu Šukuru da postigne najbrži gol na SP?

10,8 sekundi
7 sekundi
5,5 sekundi
15 sekundi
Cena najskuplje ulaznice za finale SP 2026. godine iznosi...

13.000 dolara
23.000 dolara
33.000 dolara
43.000 dolara
