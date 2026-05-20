Selektor fudbalske reprezentacije Portugala Roberto Martines objavio je danas spisak od 27 igrača za Svetsko prvenstvo, a najveća vest je učešće kapitena Kristijana Ronalda u svom rekordnom, šestom nastupu na Mundijalu.Portugal, koji i dalje juri prvu svetsku titulu, predvodiće Ronaldo, dok je selektor istakao da će čitav tim igrati i u čast tragično preminulog reprezentativca Dioga Žote, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći prošle godine.

Za Ronalda, koji ima 41 godinu i trenutno igra za Al Nasr, ovo bi mogao biti poslednji pokušaj da osvoji jedini veliki trofej koji mu nedostaje, a na turniru bi mogao da ispiše istoriju kao prvi igrač sa šest nastupa na Svetskim prvenstvima, zajedno sa Lionelom Mesijem.

Kristijano Ronaldo

Ronaldo je rekorder po broju nastupa (226) i golova (143) za reprezentaciju Portugala, a do sada je jedini fudbaler koji je postizao golove na pet različitih Mundijala.

Portugal će igrati u Grupi K zajedno sa selekcijama Kolumbije, Uzbekistana i Konga, a prvi meč igra 17. juna u Hjustonu protiv Konga.

Na spisku se nalaze: Golmani: Diogo Kosta (Porto), Žoze Sa (Vulverhempton Vonderers), Rui Silva (Sporting Lisabon), Rikardo Veljo (Genčlerbirligi) Odbrana: Ruben Dijas (Mančester Siti), Žoao Kanselo (Barselona), Dijogo Dalo (Mančester junajted), Nuno Mendeš (PSŽ), Nelson Semedo (Fenerbahče), Mateus Nunjes (Mančester siti), Gonzalo Inasio (Sporting Lisabon), Renato Veiga (Viljareal), Tomas Arauho (Benfika) Vezni red: Bruno Fernandeš (Mančester junajted), Bernardo Silva (Mančester siti), Vitinja (PSŽ), Žoao Neves (PSŽ), Ruben Neveš (Al Hilal), Samu Kosta (Majorka) Napad: Kristijano Ronaldo (Al Nasr), Rafael Leao (Milan), Žoao Feliks (Al Nasr), Gonzalo Ramos (PSŽ), Pedro Neto (Čelsi), Fransisko Konseisao (Juventus), Gonzalo Gedes (Real Sosijedad), Fransisko Trinkao (Sporting Lisabon).

Kristijano Ronaldo na meču Irska - Portugal




Kristijano Ronaldo tuguje zbog ispuštene titule zbog kiksa na Al-Nasr Al-Hilal