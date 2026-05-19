Pojavio se snimak sukoba Dušana Vlahovića sa saigračem u toku utakmice.
ISPLIVAO SNIMAK! ZBOG OVOGA JE JUVENTUS KAZNIO DUŠANA VLAHOVIĆA! Srbin je ovako reagovao usred utakmice - klub nije imao milosti!
Prema pisanju italijanskih medija, Dušan Vlahović i Manuel Lokateli su kažnjeni od strane Juventusa zbog sukoba.
Centarfor i fudbaler veznog reda su imali verbalni sukob usled nesuglasica oko dešavanja na terenu tokom utakmice na domaćem terenu u pretposlednjem kolu.
Dušan Vlahović na utakmici protiv Fiorentine Foto: Loris Roselli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Nderim Kaceli/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia
Juventus je izgubio od Fiorentine rezultatom 2:0, a u toku meča je došlo do manjeg incidenta. "Stara dama" je, kako prenosi "Gazeta delo Sport", odlučila da zbog toga kazni dvojicu fudbalera i to novčanom sumom, čiji iznos nije poznat.
A, na društvenim mrežama se pojavio snimak pomenute situacije.
Pogledajte kako je izgledalo burno objašnjavanje Vlahovića i Lokatelija:
