Slušaj vest

Prema pisanju beogradskih medija, pojavile su se tvrdnje da je Dejan Stanković, trener FK Crvena zvezda, podržao bivšeg selektora vaterpolo reprezentacije Srbije Uroša Stevanovića, kao i igrače koji su odlučili da ne nastupaju za nacionalni tim dok je Slobodan Soro na čelu VSS, zbog čega je reagovao javnim saopštenjem:

1/14 Vidi galeriju Dejan Stanković Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Starsport, Kurir Sport

- Moj susret sa Jugoslavom Vasovićem bio je isključivo prijateljski. Sreli smo se kao stari prijatelji posle dužeg vremena i naše viđanje nema apsolutno nikakvu drugu pozadinu niti povod, sem našeg dugogodišnjeg i iskrenog prijateljstva - rekao je Stanković.

Direktor VK Radnički Kragujevac Jugoslav Vasović je istakao da je sa Stankovićem imao prijateljsku večeru u Kragujevcu.

- Kako se dugo nismo videli, iskoristili smo priliku da uklopimo obaveze i nadoknadimo propušteno. Dejan je moj veliki prijatelj i to je bio jedini razlog našeg susreta - poručio je Vasović.

BONUS VIDEO: