DEJAN STANKOVIĆ IZDAO SAOPŠTENJE ZBOG NAVODA DA JE PODRŽAO SRPSKE VATERPOLISTE! Evo šta je poručio trener Crvene zvezde!
Prema pisanju beogradskih medija, pojavile su se tvrdnje da je Dejan Stanković, trener FK Crvena zvezda, podržao bivšeg selektora vaterpolo reprezentacije Srbije Uroša Stevanovića, kao i igrače koji su odlučili da ne nastupaju za nacionalni tim dok je Slobodan Soro na čelu VSS, zbog čega je reagovao javnim saopštenjem:
- Moj susret sa Jugoslavom Vasovićem bio je isključivo prijateljski. Sreli smo se kao stari prijatelji posle dužeg vremena i naše viđanje nema apsolutno nikakvu drugu pozadinu niti povod, sem našeg dugogodišnjeg i iskrenog prijateljstva - rekao je Stanković.
Direktor VK Radnički Kragujevac Jugoslav Vasović je istakao da je sa Stankovićem imao prijateljsku večeru u Kragujevcu.
- Kako se dugo nismo videli, iskoristili smo priliku da uklopimo obaveze i nadoknadimo propušteno. Dejan je moj veliki prijatelj i to je bio jedini razlog našeg susreta - poručio je Vasović.
