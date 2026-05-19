POSLEDNJI PLES! Kristijano Ronaldo na spisku Portugalije za Mundijal!
Selektor reprezentacije PortugalaRoberto Martinez je objavio spisak igrača koji će igrati na predstojećem Svetskom prvenstvu.
Osim što je obelodanio ko će biti među putnicima, španski stručnjak je upisao i ime Dioga Žote, koji je tragično preminuo prošlog jula.
Golmani: Diogo Košta, Rui Silva, Žoze Sa, Rikardo Veljo
Defanzivci: Mateuš Nunješ, Diogo Dalot, Nelson Semedo, Žoao Kanselo, Ruben Dijaš, Gončalo Inasio, Tomaš Arauho, Renato Vejga i Nuno Mendeš
Vezisti: Samu Košta, Ruben Neveš, Vitinja, Žoaoa Neveš, Bruno Fernandeš, Bernardo Silva
Napadači: Rafael Leao, Fransisko Konseisao, Pedro Neto, Trinkao, Žoao Feliks, Gončalo Guedeš, Gončalo Ramoš, Kristijano Ronaldo.
Biće ovo poslednji nastup Ronalda na Mundijalima, a debitovao je 2006. godine u Nemačkoj.
