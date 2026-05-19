Selektor reprezentacije PortugalaRoberto Martinez je objavio spisak igrača koji će igrati na predstojećem Svetskom prvenstvu.

Osim što je obelodanio ko će biti među putnicima, španski stručnjak je upisao i ime Dioga Žote, koji je tragično preminuo prošlog jula.

Kristijano Ronaldo na meču Irska - Portugal

Golmani: Diogo Košta, Rui Silva, Žoze Sa, Rikardo Veljo

Defanzivci: Mateuš Nunješ, Diogo Dalot, Nelson Semedo, Žoao Kanselo, Ruben Dijaš, Gončalo Inasio, Tomaš Arauho, Renato Vejga i Nuno Mendeš

Vezisti: Samu Košta, Ruben Neveš, Vitinja, Žoaoa Neveš, Bruno Fernandeš, Bernardo Silva

Napadači: Rafael Leao, Fransisko Konseisao, Pedro Neto, Trinkao, Žoao Feliks, Gončalo Guedeš, Gončalo Ramoš, Kristijano Ronaldo.

Biće ovo poslednji nastup Ronalda na Mundijalima, a debitovao je 2006. godine u Nemačkoj.

