Slušaj vest

Privodi se kraju Superliga Srbije, a tim povodom su dodeljene nagrade u domaćem prvenstvu.

Još u toku dana je postalo poznato ko su dobitnici pojedinačnih nagrada, koje su poneli Aleksandar Katai (najbolji igrač), Radomir Koković (najbolji trener) i Vasilije Kostov (najbolji mladi igrač).

Superliga Srbije dodela nagrada Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Na ceremoniji dodela pomenutih priznanja, obelodanjeno je i najboljih starnih 11 u Superligi ove sezone.

Glasovima trenera i kapitena svih ekipe u elitnog rangu, izabrani su:

Popović (OFK Beograd) - Seol (Crvena zvezda), Milikić (Železničar), Simić (Partizan), Tiknizjan (Crvena zvezda) - Krunić (Crvena zvezda), Kostov (Crvena zvezda), Džasper (Železničar), Ranđelović (Vojvodina) - Enem (Crvena zvezda), Katai (Crvena zvezda).

Događaj su svojim prisustvom uveličali, između ostalog, Dragan Džajić, predsednik FSS, selektor Srbije Veljko Paunović, potpredsednik Partizana Predrag Mijatović, sportski direktor Zvezde Mitar Mrkela, kao i svi funkcioneri superligaša.

Ne propustiteKošarkaDA LI KOBI SIMONS DOLAZI U PARTIZAN? Španci objavili detalje, pominje se ugovor do 2028. godine
Kobi Simons, Baskonija
KošarkaSA TRONA, DO STUBA SRAMA! Kako su navijači Zvezde okrenuli leđa Saši Obradoviću! Pisali su hvalospeve na Tviteru, a onda se desio šok!
zvezdamonaco-18.jpg
Ostali sportoviTERZIĆ SAOPŠTIO SPISAK: Ove odbojkašice idu na Aia kup u Đenovi
serbiafrance-49.jpg
TenisNOVAK ĐOKOVIĆ STIGAO U PARIZ! Evo šta je prvo uradio uoči Rolan Garosa! (VIDEO)
Novak Đoković stigao u Pariz

BONUS VIDEO:

00:11
Delije pevaju A sada adio Izvor: Kurir