Fudbalska reprezentacija Brazila jedina je na svetu koja je igrala na svakom Mundijalu do sada.

Tako će biti i na predstojećem Svetskom prvenstvu koje se igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

Petostruki šampion sveta svakako je jedna od reprezentacija koja privlači najveću pažnju. Tako je i ovog puta. Ljubitelje fudbala zanima svaki detalj oko "Selekaa", pa i to zašto je selektor Karlo Ančeloti pozvao Nejmara.

Nejmar je daleko od onog igrača koji je žario i palio fudbalskim terenima po Evropi. Ipak...

Ančeloti je odmah naglasio da je stručni štab reprezentacije detaljno pratio Nejmarovo stanje tokom čitave sezone i da su zadovoljni napretkom koji je napravio poslednjih meseci.

“Nejmara smo procenjivali tokom cele sezone. U poslednje vreme značajno je podigao fizičku spremu i vidimo veliki napredak. On je veoma važan igrač za Brazil i imaće veliku ulogu na Svetskom prvenstvu”, poručio je Ančeloti.

Ipak, iskusni trener vrlo jasno je dao do znanja da za najveću brazilsku zvezdu neće postojati nikakav poseban tretman.