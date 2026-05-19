OVO JE ČEKAO CEO SVET: Ančeloti objasnio zašto je pozvao Nejmara za Svetsko prvenstvo
Fudbalska reprezentacija Brazila jedina je na svetu koja je igrala na svakom Mundijalu do sada.
Tako će biti i na predstojećem Svetskom prvenstvu koje se igra u SAD, Kanadi i Meksiku.
Petostruki šampion sveta svakako je jedna od reprezentacija koja privlači najveću pažnju. Tako je i ovog puta. Ljubitelje fudbala zanima svaki detalj oko "Selekaa", pa i to zašto je selektor Karlo Ančeloti pozvao Nejmara.
Nejmar je daleko od onog igrača koji je žario i palio fudbalskim terenima po Evropi. Ipak...
Ančeloti je odmah naglasio da je stručni štab reprezentacije detaljno pratio Nejmarovo stanje tokom čitave sezone i da su zadovoljni napretkom koji je napravio poslednjih meseci.
“Nejmara smo procenjivali tokom cele sezone. U poslednje vreme značajno je podigao fizičku spremu i vidimo veliki napredak. On je veoma važan igrač za Brazil i imaće veliku ulogu na Svetskom prvenstvu”, poručio je Ančeloti.
Ipak, iskusni trener vrlo jasno je dao do znanja da za najveću brazilsku zvezdu neće postojati nikakav poseban tretman.
“Nejmar ima potpuno iste obaveze kao i svi ostali igrači. Može početi utakmicu od prvog minuta, može ući s klupe, a može i da ostane na klupi. Njegova odgovornost prema reprezentaciji identična je kao i kod svih drugih fudbalera”, rekao je Italijan.