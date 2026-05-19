Povratak Žozea Murinja u Real Madrid već je stvar prošlosti.

Pred Portugalcem je veliki izazov, pošto mora da rekonstruiše ekipu koja dve godine ne zna za trofej.

Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Benfike Foto: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

No, pre dovođenja pojačanja, na red je stiglo formiranje stručnog štaba. I, malo je reći, da je Murinjo opelješio Benfiku, svoj dosadašnji klub.

Murinjo će iz Lisabona u Madrid povesti sve saradnike. Na prvom mestu je Žoao Tralhao, pomoćni trener, kojeg Murinjo ceni zbog taktičke pripreme i rada sa ekipom tokom treninga.

Tu je i Pedro Mačado, koji takođe ima ulogu pomoćnih trenerskih zadataka.

Nuno Santos će biti zadužen za rad sa golmanima i veoma je cenjen u svojoj struci.

Tu je i Roberto Merela, koji je zadužen za analizu protivnika i pripremu detaljnih izveštaja pred utakmice.

Poznato je da Murinjo veliku pažnju posvećuje svakom detalju, pa je jasno da će analitičari imati veliku ulogu.