38. kolo
ČELSI POBEDIO TOTENHEM! Mamuze će morati da strepe za opstanak i u poslednjem kolu!
Fudbaleri Čelsija savladali su Totenhem u pretposlednjem kolu Premijer lige rezultatom 2:1 i ostavili trku za opstankom živom.
Čelsi je ujedno sebe ostavio u životu za plasmanom u Evropu naredne sezone, pošto je sa tri boda prestigao Brentford na osmom mestu, a u poslednjem kolu može da se izbori i za Ligu Evrope.
Sa druge strane, Totenhem je ostao sa dva boda prednosti nad Vest Hemom na poziciji koja obezbeđuje opstanak, a za isti će mu trebati bod protiv Evertona kod kuće u poslednjem kolu, i to samo ako "čekićari" savladaju Lids. (Postoji i slučaj da Spursima bude potrebna pobeda, ali samo ako Vest Hem dobije sa 13 razlike...)
