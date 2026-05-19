Fudbaleri Arsenala, nakon 22 godine čekanja, konačno su osvoji Premijer ligu!

Remi Mančester sitija i Bornmuta označio je početak slavlja u Londonu kolo pre kraja.

Arsenal šampion Premijer lige Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marc Aspland / News Licensing / Profimedia, Li Ying / Xinhua News / Profimedia

Arsenal je na svom Tvoteru objavio emotivan video snimak, a u celu priču se uključio Arsen Venger, tvorac modernog Arsenala!

- Uspeli ste. Šampioni idu napred gde ostali stanu. Ovo je vaš trenutak. Sada idite napred i uživajte u svakom trenutku - nazdravio je uz vino Venger.

Na snimku se u nastavku ređaju sekvence Arsenalovih velikih trenutaka iz aktuelne sezone, Artetin govor, golovi, najveće pobede...

- Ovo pripada svima nama", piše u opisu ovog, za svakog navijača Arsenala, vrlo emotivnog snimka.

Crveno-beli London slavi ove noći!

