Fudbaleri Arsenala, nakon 22 godine čekanja, konačno su osvoji Premijer ligu!

Remi Mančester sitija i Bornmuta označio je početak slavlja u Londonu kolo pre kraja.

Arsenal šampion Premijer lige

Arsenal je na svom Tvoteru objavio emotivan video snimak, a u celu priču se uključio Arsen Venger, tvorac modernog Arsenala!

- Uspeli ste. Šampioni idu napred gde ostali stanu. Ovo je vaš trenutak. Sada idite napred i uživajte u svakom trenutku - nazdravio je uz vino Venger.

Na snimku se u nastavku ređaju sekvence Arsenalovih velikih trenutaka iz aktuelne sezone, Artetin govor, golovi, najveće pobede...

- Ovo pripada svima nama", piše u opisu ovog, za svakog navijača Arsenala, vrlo emotivnog snimka.

Crveno-beli London slavi ove noći!

