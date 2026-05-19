Arsenal je nakon 22 godine osvojio Premijer ligu, a emotivni video sa Arsenom Vengerom oduševio je navijače širom sveta.
ARSENAL OBJAVOM RASPLAKAO CEO SVET! U celu priču se uključio i legendarni Arsen Venger! (VIDEO)
Fudbaleri Arsenala, nakon 22 godine čekanja, konačno su osvoji Premijer ligu!
Remi Mančester sitija i Bornmuta označio je početak slavlja u Londonu kolo pre kraja.
Arsenal šampion Premijer lige
Arsenal je na svom Tvoteru objavio emotivan video snimak, a u celu priču se uključio Arsen Venger, tvorac modernog Arsenala!
- Uspeli ste. Šampioni idu napred gde ostali stanu. Ovo je vaš trenutak. Sada idite napred i uživajte u svakom trenutku - nazdravio je uz vino Venger.
Na snimku se u nastavku ređaju sekvence Arsenalovih velikih trenutaka iz aktuelne sezone, Artetin govor, golovi, najveće pobede...
- Ovo pripada svima nama", piše u opisu ovog, za svakog navijača Arsenala, vrlo emotivnog snimka.
Crveno-beli London slavi ove noći!
