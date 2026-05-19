Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri Čelsija pobedili su večeras na svom terenu u Londonu Totenhem 2:1, u meču pretposlednjeg, 37. kola Premijer lige, i prekinuli svoj niz od sedam uzastopnih utakmica bez trijumfa u engleskom prvenstvu.

Prednost Čelsiju doneo je Enco Fernandes golom u 18. minutu, a vođstvo je uvećao Andrej Santos pogotkom u 67. minutu.

1/71 Vidi galeriju Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Konačan rezultat postavio je napadač Totenhema Rišarlison pogotkom u 74. minutu.

Čelsi sa 52 boda zauzima osmo mesto na tabeli, koje nosi plasman u kvalifikacije za Ligu konferencija.

Čelsi i dalje može da dođe do sedmog mesta, koje nosi direktan plasman u Ligu Evropa i koje trenutno zauzima Brajton sa 53 boda. U borbi za plasman u neko evropsko takmičenje se i dalje nalaze i devetoplasirani Brentford (52 boda) i desetoplasirani Sanderlend (51 bod).

Sanderlend će u poslednjem kolu dočekati Čelsi, dok će Brentford igrati na gostujućem terenu protiv Liverpula.

Totenhem zauzima 17. mesto na tabeli sa 38 bodova, dva više od Vest Hema, koji se nalazi na 18. poziciji, najvišem mestu u zoni ispadanja.

Oba kluba će u poslednjem kolu igrati kao domaćini u Londonu, Totenhem protiv Evertona, a Vest Hem protiv Lidsa.