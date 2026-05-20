U deset godina Gvardiola je osvojio čak 20 trofeja sa Mančester sitijem
NAVIJAČI SITIJA POSLALI JASNU PORUKU GVARDIOLI: "Građane" šokirala najava odlaska trofejnog stručnjaka
Španski trener Pep Gvardiola po svemu sudeći narednog vikenda će se oprostiti od Mančester sitija.
U deset godina Gvardiola je osvojio čak 20 trofeja, pa nije čudo što je omiljen među navijačima ovog kluba.
Trener Mančester sitija - Pep Gvardiola Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Dennis Agyeman / AFP / Profimedia, Alan Martin/Colorsport / Shutterstock Editorial / Profimedia
To se videlo i u utakmici 37. pretposlednjeg kola Premijer lige, kada su mu navijači posvetiti transparente i poruke.
Siti je ostao bez titule, ali to nije smetalo pristalicama ovog kluba da požele da ostane na klupi.
