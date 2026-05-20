Fudbaleri Arsenala osvojili su titulu prvaka Engleske, pošto je Mančester siti večeras, u utakmici pretposlednjeg, 37. kola Premijer lige, na gostujućem terenu odigrao nerešeno protiv Bornmuta 1:1, i tako ostao bez šanse da prestigne klub iz Londona na prvom mestu na tabeli državnog prvenstva.

Arsenal šampion Premijer lige Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marc Aspland / News Licensing / Profimedia, Li Ying / Xinhua News / Profimedia

Arsenal je prvi na tabeli sa 82 boda, četiri više od drugoplasiranog Mančester sitija.

Klub iz Londona je tako osvojio svoju ukupno 14. titulu prvaka Engleske, prvu od 2004. godine.

Naravno, posle poslednjeg sudijskog zvižduka nastala je opšta ludnica u severnom Londonu, gde je stacioniran Arsenal.

Igrači i članovi stručnog štaba pomno su pratili utakmicu, a onda je usledilo veliko slavlje.

