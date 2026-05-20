Šok u Švedskoj i Barseloni - mladi ofanzivac Roni Bardži izostavljen je sa spiska za Mundijal, a razlozi za neočekivanu odluku nemaju veze sa njegovim partijama na terenu!

Selektor Švedske Grejem Poter precrtao je talentovanog asa Barselone zbog problema u ponašanju i narušene discipline u reprezentaciji.

Fudbaler Barselone i reprezentativac Švedske - Roni Bardži

Odluka je izazvala pravi zemljotres u švedskoj javnosti, a mediji tvrde da je sve krenulo još tokom martovskog okupljanja, kada mladi fudbaler nije dobio minutažu. Umesto mirne reakcije, navodno je tražio objašnjenje na povišen ton i time već tada ušao u sukob sa stručnim štabom.

Situacija je, prema istim izvorima, dodatno eskalirala tokom proslave plasmana Švedske na Svetsko prvenstvo, kada se Bardži nije ponašao u skladu sa timskim duhom, već je otvoreno pokazivao nezadovoljstvo. Zbog toga je selektor odlučio da ga izbaci sa spiska putnika.

Poter je, prema pisanju švedskih medija, jasno stavio do znanja da mu je kolektiv iznad individualnog kvaliteta i da u timu neće tolerisati bilo kakvo narušavanje atmosfere, bez obzira na potencijal igrača.

Za mladog fudbalera ovo je ozbiljan udarac, posebno jer je iza sebe imao sezonu u Barseloni koja ga je lansirala u fokus javnosti.

Stigao je iz Kopenhagena za oko 2,5 miliona evra i u dresu katalonskog kluba zabeležio 28 nastupa, uz četiri gola i dve asistencije.