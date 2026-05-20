Fudbalski klub Milan se bori za plasman u Ligu šampiona, ali istovremeno prolazi kroz institucionalnu krizu.

Već nekoliko dana iz Italije stižu raznorazne informacije o sukobima unutar kluba, pa se tako spekulisalo najpe da će otići Masimilijano Alegri, potom i sportski direktor Igli Tare, da bi danas stigla vest da bi mogao da ode - Zlatan Ibrahimović.

Zlatan Ibrahimović u dresu Milana

Deluje da je Šveđanin bio usamljen na toj jednoj strani, odnosno da nije dobio podršku za svoja delanja od strane uprave kluba, a posebno zbog toga što se mešao u sportski sektor i što je iza leđa trenera Alegrija davao taktičke savete igračima.

Sada se pominje da se to nije svidelo nikome u klubu, da je Alegri dobio veću podršku, te da nije nemoguće da na kraju dođe do rastanka sa Ibrahimovićem.

Sigurno da će Šveđanin imati šta da kaže ukoliko na kraju on bude "precrtan", ali deluje da im se ambicije i ideje ne poklapaju u tekućoj sezoni, što se posebno odrazilo na rezultate u finišu sezone.

Kurir Sport / Sportske.net

