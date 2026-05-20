Trener fudbalera Mančester sitija Pep Gvardiola izjavio je da će u narednim danima razgovarati sa predsednikom kluba pre nego što objavi da li će ostati na klupi tog premijerligaša.

Nekoliko britanskih medija, objavilo je juče da će Gvardiola napustiti Siti na kraju sezone i da će ga zameniti Enco Mareska, bivši trener Čelsija i nekadašnji pomoćnik Gvardiole u Sitiju.

Trener Mančester sitija - Pep Gvardiola

Govoreći posle sinoćnjeg remija sa Bornmutom (1:1), koji je okončao šanse Sitija za osvajanje Premijer lige i doneo trofej Arsenalu, Gvardiola nije demantovao navode medija o njegovom odlasku iz kluba posle deset godina.

"Prva osoba sa kojom moram da razgovaram je predsednik kluba (Haldun Al Mubarak) jer smo obojica odlučili da ćemo sesti i razgovarati kada završimo sezonu", rekao je Gvardiola koji je osvojio 17 trofeja sa Sitijem.

Na pitanje da li će se ti razgovori održati posle poslednje utakmice u sezoni, protiv Aston Vile kod kuće, Gvardiola je rekao:

"Ne, razgovaraćemo u narednim danima".

Arsenal je bio vodeći u Premijer ligi tokom većeg dela sezone i uspeo je da osvoji titulu, prvu od 2004. godine.

"U ime Mančester sitija, čestitke Arsenalu i Mikelu Arteti na tituli. Arteta je uložio mnogo truda i rada. Čestitam mu", rekao je Gvardiola.

Beta