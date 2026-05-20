Srpski centarfor je bio jedan od najvažnijih fudbalera atinskog AEK-a koji je osvojio titulu šampiona države i bio blizu plasmana u polufinale Lige konferencija.

Luka Jović je na 43 utakmice u svim takmičenjima postigao 21 gol, uprkos problemima koje je imao u toku sezone.

Nakon utakmice protiv Olimpijakosa (1:1) kojom je završena AEK-ova sezone, Jović je otkrio da uživa u Atini i da bi voleo da odradi i drugu sezonu iz ugovora.

"Lepo mi je ovde. Ima nas dosta Balkanaca, prepodne smo na treningu, poslepodne idemo svi u parkić sa decom. Provodimo dosta vremena zajedno, sinovima je ugodno i drago mi je da odrastaju u lepom okruženju, pohađaju internacionalne škole, primećujem da se sjajno osećaju. Baš me sin nedavno pitao: 'Tata, zašto si ti potpisao za AEK samo na dve sezone, zašto ne potpišeš ugovor do kraja karijere?'. Polako sine, videćemo, ali deci se sviđa", rekao je Jović u razgovoru za "Mozzart sport".

Bio je Jović šampion države sa Crvenom zvezdom, Benfikom i Real Madridom, ali...

"Na svim prethodnim adresama na kojima sam osvajao trofeje nisam učestvovao velikim brojem minuta i golova kao ove godine. Zato mi je ovaj pehar posebno drag. Bilo je izazovno, jer u trenutku kad sam došao ljudi nisu smatrali da smo ozbiljni kandidati za titulu. Taj potcenjivački stav me je na neki način privukao. Prilikom razgovora sa trenerom Markom Nikolićem i direktorom Havijem Ribaltom prepoznao sam njihovu viziju i želju da se bore za nešto veliko, što je meni bitno. Ispostavilo se da sam pogodio".

Luka Jović u dresu AEK-a

Objasnio je šta je tačno mislio.

"U Benfiki nisam imao nikakvu ulogu, u Realu sam malo igrao, a više sedeo na klupi, mada sam počinjao mečeve u finalima Superkupova. Slično je bilo tokom boravka u Milanu. U Nemačkoj smo podigli kup, a jedini klub sa kojim nisam uzeo ništa je Fiorentina, gde sam izgubio dva finala Lige konferencije i jedno finale Kupa Italije. A ovaj trofej... Ne bih da pričam o svom značaju za ekipu...".

Skromno je govorio o svom značaju za tim.

"Brojke govore, ja neću. Neka drugi pričaju i odlučuju ko je lider. Znam da sam pokušao svaku utakmicu da odigram na maksimalnom nivou kako bih pomogao ekipi. Da nije bilo nje, ni ja ne bih uspeo da stignem do tih brojki. Ovo je zajednički uspeh svih nas, na čelu sa Markom Nikolićem, jednim od glavnih razloga zašto smo na kraju došli do trofeja".

Nije u toku sezone sve bilo bajno, a otkrio je Jović da je trener Marko Nikolić nakon dva vezana poraza najviše kritikovao njega i Mijata Gaćinovića.

"Kad smo izgubili najpre od PAOK-a na svom stadionu, onda i od Olimpijakosa u Pireju, oba puta 0:2, na sastanku u svlačionici Marko Nikolić je udario na mene i Mijata. Rekao je da je od nas očekivao više, da sam došao kao igrač koji bi trebalo da pomogne u takvim utakmicama, da je moj govor tela bio loš. U tom trenutku stvarno sam prolazio kroz težak period jer nisam prošao pripreme, konstantno sam osećao umor i nisam mogao da pronađem formu. Mučio sam se. Imao sam seriju od 12, 13 utakmica na kojima nisam uspeo da postignem gol. Za mene je taj detalj bio najvažniji deo sezone, tačka od koje se sve promenilo nabolje i mislim da smo posle toga počeli da igramo značajno kvalitetniji fudbal. Marko je tim gestom pokazao da mu nije problem što smo mi Srbi i što sam ja došao kao najveće ime. Rekao je ono što misli. Meni se to kod Nikolića mnogo sviđa zato što znate na čemu ste sa njim. Sve što kaže zaista misli. Kad vam nešto saopšti, odmah znate zbog čega igrate ili ne igrate. Isto tako i za taktičke stvari. U svakom trenutku utakmice znate koji je vaš zadatak. To je bila ta prelomna tačka iz koje smo mi uspeli da pronađemo neku formu".

Navijači su bili skeptični.

"Podsetiću vas da sam u prvom delu prošle sezone morao na operaciju pubalgije. Nisam igrao nikako. Tek u drugom delu sam počeo da igram. Znam da je AEK prethodnih godina u sastavu imao neka imena koja nisu uspevala da opravdaju epitet pojačanja (Erik Lamela, Antoni Marsijal...). Zato su ljudi imali pravo i mogu da sumnjaju. I dalje sumnjaju, naravno, jer je Grčka slična Srbiji po pitanju mentaliteta. Danas ste Bog, sutra ste najgori i tako u krug. Na nama je da iz utakmice u utakmicu opravdavamo njihovo poverenje i podršku publike, a meni je drago što su sad zadovoljni".

Na proslavi AEK-a viđene su zastave Srbije, Hrvatske i Albanije jedna pored druge, a fudbalere iz ovih zemalja zagrljene.

"To je zaista tako. Govorio sam, a potvrdilo se, stvarno smo grupa koja se drži zajedno od početka. Ljude delim na dobre i loše. Ne gledam da li je Albanac ili Hrvat? Na kraju krajeva, imam dosta prijatelja Hrvata, moj privatni trener je iz Hrvatske, agent mi je bio Fali Ramadani... Dakle, ljude delim na dobre i loše i tu se za mene priča završava".

Bez reprezentacije u maju i junu

"U dogovoru sa selektorom Veljkom Paunovićem ne dolazim na predstojeće okupljanje iz razloga što sam završni deo sezone igrao povređen. Čak protiv PAOK-a na premijeri plej-ofa nisam ni bio u kombinaciji. Na gostovanju Panatinaikosu sam ušao, u Solunu isto. Već dugo imam problem sa zglobom. Dva dana pred meč sa PAOK-om pretrpeo sam nagnječenje meniskusa, pojavila se i Bekerova cista. Pokušaću da odmorim ovo leto, da probam da se izlečim kako bih bio maksimalno spreman za početak naredne sezone. U septembru, kad krenu mečevi Lige nacija i ako, Bog da, budem zdrav, biću tu. Uvek sam bio tu".

Upitan je i o "borbi" za mesto prvog centarfora u nacionalnom timu sa Aleksandrom Mitrovićem i Dušanom Vlahovićem.

"Ne posmatram tako tu situaciju, jer bi selektor trebalo da odlučuje. Naravno da postoje protivnici protiv kojih bih verovatno ja bio najbolji izbor, drugi kad je rešenje Mitar, neki kad je to Duci. Više puta sam govorio o njima dvojici i o sebi u reprezentaciji i nikad nisam pravio problem kad ne igram, zato što su oni uvek igrali dobro i za selekciju i za klubove. Naša obaveza je da pomognemo Srbiji da kvalitet koji sigurno poseduje pretoči u bolje rezultate", poručio je Luka Jović.

Kurir sport/Mozzart Sport

