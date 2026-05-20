KO JE OVO OČEKIVAO?! Dobro poznato lice seda na klupu SLOVANA IZ BRATISLAVE?!
Legendarni fudbaler iz Obale Slonovače, Jaja Ture, ima plan da se aktivno bavi trenerskim poslom i pominje se kao novi šef struke - Slovana iz Bratislave.
Jaja Ture i dalje nije vodio nikoga samostalno, dok je kao asistent radio u Donjecku, Ahmatu, Totenhemu u akademmiji, Standardu iz Liježa i u reprezentaciji Saudijske Arabije.
No, nije jedini koji je na radaru Slovana.
Igor Bišćan je takođe meta ovog kluba, kao neko ko ima više iskustva i ko je do sada vodio Rudeš, Olimpiju, Rijeku, mladu reprezentaciju Hrvatske, Dinamo, Al Šabab i Al Ahli.
Slovan kao šampion Slovačke će igrati kvalifikacije za Ligu šampiona, a biće moguć i duel protiv Crvene zvezde, ali najverovatnije tek od plej-ofa.
Kurir Sport / Sportske.net
