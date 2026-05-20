Slušaj vest

Legendarni fudbaler iz Obale Slonovače, Jaja Ture, ima plan da se aktivno bavi trenerskim poslom i pominje se kao novi šef struke - Slovana iz Bratislave.

Jaja Ture i dalje nije vodio nikoga samostalno, dok je kao asistent radio u Donjecku, Ahmatu, Totenhemu u akademmiji, Standardu iz Liježa i u reprezentaciji Saudijske Arabije.

Jaja Ture Foto: OLI SCARFF / AFP / Profimedia, Rogan Thomson/JMP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Matt West/BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

No, nije jedini koji je na radaru Slovana.

Igor Bišćan je takođe meta ovog kluba, kao neko ko ima više iskustva i ko je do sada vodio Rudeš, Olimpiju, Rijeku, mladu reprezentaciju Hrvatske, Dinamo, Al Šabab i Al Ahli.

Slovan kao šampion Slovačke će igrati kvalifikacije za Ligu šampiona, a biće moguć i duel protiv Crvene zvezde, ali najverovatnije tek od plej-ofa.

Kurir Sport / Sportske.net

Ne propustiteFudbalMRZIM GA! FUDBALSKOG ASA PITALI KO MU JE NAJTEŽI RIVAL, ON POMENUO SRBINA: Malo je onih koji su me zaustavili, on je znao kako
profimedia0222949035.jpg
Fudbal"MRZIM GA! MRZIM TOG PROKLETNIKA! Ovako o Nemanji Matiću još nisu pričali! Legenda se prisetila PAKLA koji mu je Srbin priredio
matic-ture.jpg
FudbalNOVI POSLOVNI IZAZOVI: Jaja Ture pomoćni trener Standarda (FOTO)
ture.jpg
FudbalRAZBIJENA VELIKA KLETVA AFRIČKIH ŠAMANA! Zbog jednog poteza PROKLELI Gvardiolu? Činili sve da ne uzme LŠ, a onda se desio OBRT!
sahman.jpg

 BONUS VIDEO:

00:14
Veljko Paunović na Marakani Izvor: Kurir sport