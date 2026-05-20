Inter je postigao dogovor sa trenerom Kristijanom Kivuom o produžetku saradnje do juna 2028. godine, prenose italijanski mediji, uz mogućnost da ugovor bude produžen i na dodatnu sezonu, do leta 2029.

Prema informacijama novinara Nikola Skire, rumunski stručnjak će po novom ugovoru zarađivati oko 4.000.000 evra po sezoni, čime je nagrađen za rezultate ostvarene tokom prve kompletne takmičarske godine na klupi milanskog kluba.

Dosadašnji ugovor Kivua važio je do 30. juna 2027. godine i vredeo je oko 2.000.000 evra po sezoni.

Četrdesetpetogodišnji trener preuzeo je Inter u leto 2025. godine, nakon rada u Parmi i višegodišnjeg iskustva u omladinskom sistemu milanskog kluba, gde je vodio više mlađih selekcija, uključujući i tim Primavere.

Kivu je u svojoj prvoj čitavoj sezoni na klupi Intera osvojio titulu prvaka Italije i nacionalni kup, čime je dodatno učvrstio poziciju u klubu, a uprava je sa njim već razgovarala i o planovima za naredni prelazni rok.

Među glavnim temama bili su status defanzivca Alesandra Bastonija, za kojeg interesovanje pokazuje Barselona, kao i moguća pojačanja koja bi trebalo da ojačaju tim pred sezonu 2026/27.

Kivu je kao fudbaler ostavio dubok trag u Interu, pošto je bio član generacije koja je 2010. godine pod vođstvom Žozea Murinja osvojila istorijsku triplu krunu, a ranije je radio i kao trener mladog tima sa Meace.

