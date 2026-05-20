Ulaz na utakmicu sedmog kola plej-aut faze fudbalske Super lige Srbije između Radničkog i Spartaka iz Subotice biće slobodan.
POZIV ZA NIŠLIJE! Radnički otvara vrata Čaira - besplatan ulaz na "sedmo finale u nizu"!
Ovu informaciju je saopštio klub iz Niša.
"Pred nama je još jedno finale, sedmo u nizu, do sada smo ih dobili četiri. Želimo da nastavimo u istom nizu, ali ne sami, već sa vama. Vi ste naš vetar u leđa, najveća podrška i dvanaesti igrač", naveo je Radnički.
"Zbog toga želimo da tribine budu ispunjene, da zajedno dođemo do pobede i na najbolji mogući način završimo sezonu. Dođite da pobedimo zajedno. Budite naš igrač više", dodaje se u saopštenju kluba sa "Čaira".
Radnički iz Niša je deseti na tabeli Super lige Srbije sa 46 bodova, dok je Spartak pretposlednji sa 21 bodom.
Utakmica između Radničkog i Spartaka igra se u nedelju od 19.30 na Čairu.
