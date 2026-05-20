Bivši ruski fudbaler Aleksej Nikitin mnogo toga je lepog rekao o Srbiji i srpskom narodu, iako nikada nije igrao kod nas.

Aleksej Nikitin (34) ponikao je u moskovskom CSKA, a poslednje godine karijere proveo je u BiH gde je igrao za ekipu Tuzla siti.

Aleksej Nikitin u studiju Match TV Foto: Printskrin/MatchTV

Kada se Rusija našla pod udarom sankcija zemalja zapadne Evrope, samim tim isključena i iz međunarodnih takmičenja, Aleksej Nikitin odlučio je da posle igranja u moskovskim Himkiju sreću potraži na Balkanu.

Ali, u BiH su Rusa dočekali problemi sa kojima se nije suočavao u rodnoj zemlji. Susretao se sa velikim peripetijama, birokratijom, o čemu je govorio.

- Bilo je stresno što me nisu mogli registrovati mesec i po dana, zaista dugo. Sve je to zato što se sva papirologija mora ručno popuniti, overiti pečatom, a zatim voziti do Sarajeva, pa nazad... Tri puta. U Rusiji se sve radi brzo i elektronski. Tamo je sve na staromodan način. Bilo je zaista dosadno - rekao je Aleksej Nikitin za portal "Match", a onda objasnio što se posle godinu dana vratio u Rusiju:

- Ne mogu reći da mi je mnogo nedostajao dom, ali sam znao da ću verovatno završiti sezonu i otići. Sporost i opuštena priroda ljudi... Drugačije je, nego kod nas. Pretpostavljam da je tako generalno u Evropi. U Rusiji ljudi deluju vrednije i odgovornije. Ali u Bosni možete otići kod frizera u četiri sata popodne, kada obično rade do pet, i frizer bi mogao da kaže: "Brate, hajde da to uradimo sutra. Više mi se ne radi."

Ipak, bilo je i nekih pozitivnih stvari, a one ga vežu isključivo za Srbiju i Srbe.

- Dok sam igrao u Bosni, ono što mi se najviše sviđalo je to, što smo svakog vikenda supruga i ja iznajmljivali auto i vozili se do Srbije (smeh). Bilo je stvarno kul. Bili smo nekoliko puta u Novom Sadu, Beogradu i na Zlatiboru. To je veoma lepa zemlja, ljudi su ljubazni, naš mentalitet. Sve je fantastično.

- Što se tiče Bosne konkretno... Ne želim da kritikujem zemlju... Ali takođe ne vidim ništa posebno vredno hvale posle Rusije. Tuzla je mali grad. Možda da nisam živeo u Moskvi, imao bih više dobrih stvari da kažem o Tuzli. I sama Bosna je zemlja koju možete videti kolima. Prilično je planinska, a Sarajevo je grad koji možete posetiti kao turista. Istorijski je zanimljiva, Prvi svetski rat je tamo počeo.

Posle avanture u BiH, Aleksej Niktin se vratio u Rusiju, u Rotor, gde je okončao karijeru.

- Definitivno ne bih ostao u Bosni, čak i da sam imao ponude. Možda bih razmatrao Srbiju, ali niko mi je nije ponudio. Zato sam prihvatio poziv Rotora i došao u Volgograd - objasnio je ruski fudbaler.

Kurir sport/MatchTV