Počasni predsednik Bajerna Uli Henes je kritikovao selektora Nemačke Julijana Nagelsmana uoči priprema za Svetsko prvenstvo.

"Ako Nemačka nekim čudom i postane ekipa, iako selektor nikada nije dva puta zaredom izveo isti početni sastav, onda imamo šanse. Naš selektor misli da će on da dobije utakmicu. Ne, utakmicu dobija ekipa. Ko nam je centarfor? Ko je na golu? Ko su bekovi? Ako se ovako nastavi, u prvu utakmicu Svetskog prvenstva ćemo ući sa ekipom koja nikada nije igrala zajedno, a to neće dobro proći", poručio je Henes o nekadašnjem treneru Bajerna.

Usledio je odgovor iz Fudbalskog saveza Nemačke (DFB) i to od izvršnog direktora Andreasa Retiga.

"Ne sećam se da je iko iz DFB-a tražio od gospodina Henesa da daje privremenu ocenu rada gospodina Nagelsmana. Ne znam ni šta ga je sad spopalo", rekao je Retig.

Reagovao je odmah Herbert Hainer, predsednik Bajerna.

"Uliju Henesu ne treba dopuštenje Andreasa Retiga da iznese svoje mišljenje. Na kraju krajeva, svi mi kao navijači želimo da vidimo uspešnu nemačku reprezentaciju", rekao je Hainer.

Nemačka će na predstojećem Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku igrati u Grupi E zajedno sa Kurasaom, Obalom Slonovače i Ekvadora.

