Britanski premijer Kir Starmer odvojio je vreme od rešavanja sopstvene teške političke situacije kako bi čestitao svom omiljenom fudbalskom klubu, Arsenalu, na osvajanju Premijer lige.

"Duge 22 godine za Arsenal. Konačno smo se vratili tamo gde pripadamo. Šampioni", napisao je Starmer sinoć na mreži "X" ubrzo nakon što je Arsenal i zvanično osvojio titulu.

Kir Starmer Foto: Tom Nicholson/Pool Getty Images Europe

Za Starmera, navijača Arsenala, ovo je bila retka dobra vest u vreme kada se drži na vlasti nakon loših rezultata svoje Laburističke stranke na lokalnim i regionalnim izborima 7. maja.

Fudbaleri Arsenala osvojili su titulu prvaka Engleske, pošto je Mančester siti sinoć, u utakmici pretposlednjeg, 37. kola Premijer lige, na gostujućem terenu odigrao nerešeno protiv Bornmuta 1:1.

Klub iz Londona je tako osvojio svoju ukupno 14. titulu prvaka Engleske, prvu od 2004. godine.

Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marc Aspland / News Licensing / Profimedia, Li Ying / Xinhua News / Profimedia

Novi šampioni Premijer lige slavili su do kasno u noć, a fudbaler Ebereči Eze je objavljivao fotografije na svom Instagram nalogu do pet ujutru po lokalnom vremenu.

Fudbaleri Arsenala će trofej Premijer lige podići u nedelju posle utakmice poslednjeg kola koju će igrati u nedelju protiv Kristal Palasa u gostima.