Nadmen, bahat, egoista, bezobrazan, cirkuzant, folirant... Sve to može da se čuje o Nejmaru i o svemu može da se diskutuje da li je tačno, ili delimično tačno.

Jedno, ipak, ne može ni da se diskutuje.

Nejmar voli fudbal i Brazil, kao što fudbal i Brazil vole njega.

Nejmar

Fudbaler Santosa je ovaj tim ostavio u ligi sa jedva jednim zdravim kolenom, trpeo je jake bolove, a nakon što je njegov tim obezbedio opstanak, otišao je na pauzu i oporavak.

Tokom prošle sezone, kao i tokom cele karijere, imao je puno problema sa povredama, a levo koleno je lošem stanju.

Ipak, sposoban je Nejmar da igra na visokom nivou, a nacija je proslavila to što je njegovo ime na spisku fudbalera koje će Karlo Anćeloti odvesti na Svetsko prvenstvo.

Pogledajte neke od reakcija Brazilaca nakon što je čuveni selektor pročitao ime "Nejmar":

Nejmar je, kada je čuo svoje ime, briznuo u plač, a potom je ustao i otišao pravo kod svog fizioterapeuta:

Na društvenim mrežama su viralni snimci koje je svojevremeno objavljivao Brazilac, a na njima se vidi agonija kroz koju je prolazio nakon operacija, u fazi oporavka:

A, zanimljivo je bilo videti kako Nejmarovi prijatelji pokušavaju da izdrže jednu od terapija koje je fudbaler svakodnevno imao:

Nejmar je zaslužio ovaj poziv...

