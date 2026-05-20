Atletiko iz Madrida odredio je levog beka Čelsija Marka Kukurelju kao jedno od glavnih pojačanja za letnji prelazni rok, pošto sportski direktor Mateo Alemani želi da dodatno ojača defanzivnu liniju ekipe pred narednu sezonu, prenose španski mediji.

Španski reprezentativac, koji ima još dve godine ugovora sa londonskim klubom, navodno je spreman da razmotri povratak u La Ligu, što je dodatno podstaklo interesovanje madridskog kluba.

Mark Kukurelja

U Atletiku veruju da bi 27-godišnji bek predstavljao značajno unapređenje na levoj strani odbrane.

Paralelno sa potragom za defanzivnim pojačanjem, klub sa Metropolitana blizu je dogovora i oko dolaska veziste Vulverhemptona Žoaa Gomeša.

Prema navodima britanskih medija, Atletiko je postigao načelan sporazum za transfer brazilskog fudbalera vredan oko 45.000.000 evra.

Gomeš bi trebalo da stigne kao odgovor na probleme koje je ekipa Dijega Simeonea imala u veznom redu tokom sezone, posebno zbog povreda Pabla Barijosa i Džonija Kardoza, kao i činjenice da iskusni Koke više nije dugoročno rešenje u startnoj postavi.

Uprava Atletika planira i odlazak pojedinih igrača, među kojima su Hoze Marija Himenes i Kleman Lengle, kako bi oslobodila prostor u budžetu za plate i omogućila realizaciju novih transfera.

Potencijalni dolazak Kukurelje i Gomeša bio bi jasan signal da madridski klub sprema ozbiljnu rekonstrukciju tima u pokušaju da naredne sezone ravnopravnije konkuriše za trofeje u Španiji i Evropi.

Kurir Sport / Sportske.net

