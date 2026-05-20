Čukarički je kroz plej-of afirmisao nekoliko momaka koji su debitovali u prvom timu i koji će predstavljati budućnost kluba. Među njima je i Nebojša Grujić, rođen 2. aprila 2009. godine, koji je za prvi tim debitovao protiv Vojvodine u Novom Sadu, a potom je bio starter u duelu sa Partizanom na Banovom brdu.

Grujić je jedan od momaka koji su pokazali veliki potencijal u Omladinskoj ligi Srbije, pa je uprava Brđana rešila da sa njim potpiše profesionalni ugovor, što je i ozvaničeno u prostorijama kluba, ofanzivni vezista stavio je paraf na ugovor do 2029. godine.

Nebojša Grujić je u Čukarički stigao u zimskom prelaznom roku 2025. godine, najpre je priključen kadetskoj selekciji, ubrzo potom nastupao je i za omladince belo-crnih, a krajem tekuće sezone usledio je debi za prvi tim.

Foto: Fk Čukarički

„Iskreno, nisam očekivao da ću ovako brzo doći do prvog tima, ali sam se trudio, radio sam kvalitetno i niko nije bio srećniji od mene kad sam debitovao u dresu Čukaričkog. Kad sam saznao da će se to dogoditi, osećaj je bio neverovatan, želeo sam samo da pokažem šta znam, nadam se da nisam razočarao i da će biti još dobrih minuta u dresu kluba sa Banovog brda", kazao je Grujić, koji je potom naglasio:

„Veoma sam zahvalan fudbalskom klubu Čukarički na svemu što je učinio za mene, posebno zbog debija u prvom timu i potpisivanja profesionalnog ugovora. Zahvalan sam i trenerima Marku Mihajloviću i Mihajlu Trajkoviću, sa kojima sam radio u prethodnom periodu, naravno i Marku Jakšiću, koji mi je pružio šansu. Mnogo su mi pomogli i saigrači, lepa je stvar štoje pored mene bilo dosta momaka sličnih godina, ali su nam oni stariji i mnogo iskusniji savetima pomogli da se lakše priviknemo na seniorski fudbal."

Kratko je Grujić govorio i o očekivanjima od naredne sezone.

„Imam zaista najveća moguća očekivanja, da se što pre ustalim u prvom timu Čukaričkog i da doprinesem rezultatima ekipe, koju svi želimo da vratimo na evropski put".

Grujić je rođen u Beogradu, karijeru je počeo u mlađim kategorijama Partizana, odakle ga je put još vodio u Cvrenu zvezdu i Voždovac, pre dolaska u Čukarički.

„Ovo je definitivno klub koji daje najviše šansi mladim igračima, nisam pogrešio i potpisivanje ovog ugovora je dokaz da sam načinio pravu stvar", zaključio je Nebojša Grujić.

