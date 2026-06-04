FIFA UVELA NOVU ZABRANU: Navijači ne smeju da unose višekratne flaše za vodu na utakmice na SP
Fifin Kodeks ponašanja na stadionu navodio je da su navijači mogli da unesu providne višekratne flaše za vodu veličine do jednog litra, ali se u najnovijem dokumentu navodi da se uvodi zabrana kako bi se izbegli bili kakvi problemi.
Vodu, gazirana pića i sokove koji se prodaju na stadionima tokom Svetskog prvenstva isključivo isporučuje dugogodišnji sponzor Fife, kompanija Koka-kola.
"Odluka da se zabrani unošenje flaša doneta je da se spreči bilo kakav rizik od povreda igrača i posetilaca. Fifa je posvećena zaštiti zdravlja i bezbednosti svih igrača, sudija, navijača, volontera i drugih", navodi se u današnjem saopštenju.
Organizovana grupa engleskih navijača kritikovala je danas izmenu pravila i tvrdila je da je Fifa dala uveravanja o unošenju plastičnih flaša za punjenje vodom na turniru u SAD, Kanadi i Meksiku, gde se očekuju velike vrućine.
"Naravno, navijači su odmah pomislili da je to nova prilika da se grabe za novcem", navodi se u saopštenju navijača.
Svetsko prvenstvo počinje za sedam dana, a 104 utakmice igraće se na 16 stadiona, a očekuje se da će temperature u SAD i Meksiku biti više od 32 stepena Celzijusa.
Fifa je navela da će postaviti stanice za ublažavanje toplote, kako bi pomogla navijačima.
(Beta)