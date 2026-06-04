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Fifin Kodeks ponašanja na stadionu navodio je da su navijači mogli da unesu providne višekratne flaše za vodu veličine do jednog litra, ali se u najnovijem dokumentu navodi da se uvodi zabrana kako bi se izbegli bili kakvi problemi.

Vodu, gazirana pića i sokove koji se prodaju na stadionima tokom Svetskog prvenstva isključivo isporučuje dugogodišnji sponzor Fife, kompanija Koka-kola.

"Odluka da se zabrani unošenje flaša doneta je da se spreči bilo kakav rizik od povreda igrača i posetilaca. Fifa je posvećena zaštiti zdravlja i bezbednosti svih igrača, sudija, navijača, volontera i drugih", navodi se u današnjem saopštenju.

Organizovana grupa engleskih navijača kritikovala je danas izmenu pravila i tvrdila je da je Fifa dala uveravanja o unošenju plastičnih flaša za punjenje vodom na turniru u SAD, Kanadi i Meksiku, gde se očekuju velike vrućine.

"Naravno, navijači su odmah pomislili da je to nova prilika da se grabe za novcem", navodi se u saopštenju navijača.

Svetsko prvenstvo počinje za sedam dana, a 104 utakmice igraće se na 16 stadiona, a očekuje se da će temperature u SAD i Meksiku biti više od 32 stepena Celzijusa.

Fifa je navela da će postaviti stanice za ublažavanje toplote, kako bi pomogla navijačima.

(Beta)