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Grčka je povela u 10. minutu golom Konstantinosa Cimikasa, a izjednačio je Viktor Đekereš u 53. minutu.

Domaći su poveli golom koji je Gustaf Nilson postigao u 69. minutu, a konačan rezultat postavio je Jorgos Masuras u petom minutu nadoknade vremena.

Utakmica je odigrana u sklopu priprema selekcije Švedske za Svetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku.

Švedska će igrati u Grupi F protiv Holandije, Japana i Tunisa.

Grčka se nije plasirala na turnir koji se održava od 11. juna do 19. jula.

(Beta)

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Dodela medalja fudbalerima Vojvodine Izvor: Kurir