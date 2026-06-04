Fudbaleri Švedske i Grčke odigrali su nerešeno 2:2, u prijateljskoj utakmici u Solni.
FIFA WC 2026
BEZ POBEDNIKA U SOLNI: Remi Švedske i Grčke u prijateljskoj utakmici
Slušaj vest
Grčka je povela u 10. minutu golom Konstantinosa Cimikasa, a izjednačio je Viktor Đekereš u 53. minutu.
Domaći su poveli golom koji je Gustaf Nilson postigao u 69. minutu, a konačan rezultat postavio je Jorgos Masuras u petom minutu nadoknade vremena.
Utakmica je odigrana u sklopu priprema selekcije Švedske za Svetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku.
Švedska će igrati u Grupi F protiv Holandije, Japana i Tunisa.
Grčka se nije plasirala na turnir koji se održava od 11. juna do 19. jula.
(Beta)
Reaguj
Komentariši