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Fudbalska reprezentacija Brazila rekorder je sa pet titula svetskog prvaka, a ukupno osam zemalja osvajalo je trofej najznačajnijeg fudbalskog takmičenja na svetu.

Evo i svih svetskih šampiona, od Urugvaja, do Argentine...

ARGENTINA JE ŠAMPION SVETA! Gaučosi do Zlatne boginje posle penala! NAJBOLJE FINALE IKADA, Mesi poništio Mbapeov het-trik! Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia, Fabio Ferrari/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL

1930 - Urugvaj, Urugvaj

1934 - Italija, Italija

1938 - Francuska, Italija

1950 - Brazil, Urugvaj

1954 - Švajcarska, Nemačka

1958 - Švedska, Brazil

1962 - Čile, Brazil

1966 - Engleska, Engleska

1970 - Meksiko, Brazil

1974 - Nemačka, Nemačka

1978 - Argentina, Argentina

1982 - Španija, Italija

1986 - Meksiko, Argentina

1990 - Italija, Nemačka

1994 - SAD, Brazil

1998 - Francuska, Francuska

2002 - Japan/Južna Koreja, Brazil

2006 - Nemačka, Italija

2010 - Južna Afrika, Španija

2014 - Brazil, Nemačka

2018 - Rusija, Francuska

2022 - Katar, Argentina

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