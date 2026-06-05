OD URUGVAJA, DO ARGENTINE: Ovo je lista svih svetskih šampiona u fudbalu!
Fudbalska reprezentacija Brazila rekorder je sa pet titula svetskog prvaka, a ukupno osam zemalja osvajalo je trofej najznačajnijeg fudbalskog takmičenja na svetu.
Evo i svih svetskih šampiona, od Urugvaja, do Argentine...
1930 - Urugvaj, Urugvaj
1934 - Italija, Italija
1938 - Francuska, Italija
1950 - Brazil, Urugvaj
1954 - Švajcarska, Nemačka
1958 - Švedska, Brazil
1962 - Čile, Brazil
1966 - Engleska, Engleska
1970 - Meksiko, Brazil
1974 - Nemačka, Nemačka
1978 - Argentina, Argentina
1982 - Španija, Italija
1986 - Meksiko, Argentina
1990 - Italija, Nemačka
1994 - SAD, Brazil
1998 - Francuska, Francuska
2002 - Japan/Južna Koreja, Brazil
2006 - Nemačka, Italija
2010 - Južna Afrika, Španija
2014 - Brazil, Nemačka
2018 - Rusija, Francuska
2022 - Katar, Argentina
BONUS VIDEO: